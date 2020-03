¿Quiénes son los papás de los hijos de Margarita Magaña?

Margarita Magaña es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Hace unos días unas fotografías de la hermosa actriz junto a su también hermosa hija Shakti Aspe Magaña, causaron gran furor en redes sociales. Para quienes no lo sepan, no solo es mamá de esta bella jovencita de 19 años de edad, sino también de Constanza y Mateo Palma Magaña.

Su primogénita Shakti es también hija del actor Mauricio Aspe, con quien Margarita Magaña estuvo casada entre los años 1999 y 2004. Tras el fracaso que tuvo el matrimonio, la actriz sacó adelante a su hija como mamá soltera. "El primer momento difícil creo que fue cuando estuve con Shakti sola, fue bastante difícil como que sacar adelante a mi hija y empezar a trabajar y estar de mamá y todo. No lo recuerdo como difícil pero sí me preguntan pues sí son momentos difíciles, complicados, pero padres", contó anteriormente.

Hoy en día Mauricio Aspe tiene una relación muy cercana con su bella hija Shakti. Además de Shakti, el actor tiene otra hija de nombre Kala, quien nació en 2015 fruto de su matrimonio con Jennifer Queipo.

Tras su separación de Mauricio Aspe, la actriz Margarita Magaña comenzó una relación amorosa con el futbolista Adalberto Palma y posteriormente contrajeron matrimonio. Con su amor procrearon a sus hijas Constanza y Mateo Palma Magaña.

Margarita se alejó en el 2017 de la televisión ante el nacimiento de su hijo Mateo, para dedicarse a su labor como madre en tiempo completo. La actriz vive actualmente en Mérida, Yucatán. El año pasado contó a People en Español que ya estaba más que lista para volver a las telenovelas.

Estoy en esta onda como de que estoy regresando, porque tuve a mi chiquitín y estuve como más dedicada a ser mamá.

"Dándome la oportunidad también de ser mamá porque empecé a trabajar muy chiquita y tengo una hija muy grande a la cual sí estuve con ella pero se me fue muy rápido, entonces sí tengo proyectos de hace teatro y de hacer series y estoy regresando y ahí vamos poquito a poquito, pero me encantaría hacer teatro y me encantaría hacer telenovelas".