Quiénes son los papás de los hijos de Vanessa Guzmán

La actriz Vanessa Guzmán quie actualmente protagoniza la telenovela mexicana, producida por Juan Osorio “Soltero con hijas” se encuentra en la boca de todo mundo, ya que recientemente se dio a conocer que Irina Baeva, novia de Gabriel Soto quien también protagoniza dicha telenovela fue y le reclamó por la cercanía que tiene con su pareja.

A lo que Vanessa Guzmán le contestó.

Una cosa es que tú te comportes de esa manera, bajándole los maridos a las actrices. Yo soy una señora casada, profesional y antes de que conocieras a Gabriel yo ya lo conocía, así que no te confundas.

Vanessa Guzmán le dejó claro las cosas y es que la actriz chihuahuense de 41 años no necesita de escándalos para que la prensa hable de ella, ya que ha demostrado que ha demostrado que en cada un de sus facetas ha salido adelante, recordemos que Vanessa no solo es una excelente actriz, también se caracteriza por ser un buena conductora radiofónica y modelo, además de una excelente madre.

Quiénes son los padres de los dos hijos de Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán se ha casado en dos ocasiones la primera de ella fue con el guapisimo actor Eduardo Rodríguez con quien tuvo un hijo a quien llamarón José Eduardo y quien hoy en día ya pasa de la mayoría de edad, incluse hace unos meses la actriz publicó en su cuenta de instagram el siguiente mensaje dedicado a su hijo

No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti, gracias por ser un gran hijo. Me siento bendecida desde que naciste, hoy te deseo el MEJOR FELIZ CUMPLEAÑOS NUNCA. Me hace muy feliz tenerte en la ciudad. LOVE YOU SON @ j.rod24 // desde que naciste me siento bendecida, gracias por llegar a mi vida estoy muy orgullosa de ti, feliz de tenerte en casa, que hoy sea un GRAN CUMPLEAÑOS, felicidades HIJO DE MI ALMA !!

José Eduardo Rodríguez primer esposo de Vanessa Guzmán.

Posteriormente Vanessa Guzmán decidió rehacer su vida y se casó con el actor Uruguayo Uberto Bondoni y tuvieron un hermoso hijo, pero después de 11 años de matrimonio también decidieron separarse.

Al parecer el origen de la separación fue porque José Eduardo, hijo de Vanessa y de Eduardo Rodríguez no soportaba ver discutir a su mamá con Bondoni y en la última pelea de la pareja intervino para detenerla, desatando el enojo del actor uruguayo que intentó agredirlo; la actriz Vanessa no lo permitió y por ese motivo ahora está separada de él.

Vanessa Guzmán al lado de su expareja Uberto Bondoni.

Lo que sabemos sobre Vanessa Guzmán.

Vanessa Guzmán, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua el 19 de abril de 1978. En 1995 fue coronada Nuestra Belleza México, posteriormente representó a México en el concurso Miss Universo en 1996. Trabajó para la cadena televisiva Televisa hasta el año 2010.

Telenovelas en las que participó Vanessa Guzmán:

Soltero con hijas (2019) .... Victoria Robles Navarro1

Infames (2012) .... Ana Leguina/ Ana Preciado

Atrévete a soñar (2009-2010) .... Ana Castro

Amor mío (2006-2007) .... Abril Juárez Casadiego

Alborada (2005-2006) .... Perla

Amar otra vez (2004) .... Verónica Santillán Vidal

Entre el amor y el odio (2002) .... Juliana Valencia Montes

Aventuras en el tiempo (2001) .... Faby Wolf

Carita de ángel (2000-2001) .... Gilda Esparza

Amigos X Siempre (2000) .... Barbie

Siempre te amaré (2000) .... Sabina Reyes Castellanos

Cuento de Navidad (1999) .... Claudia

Tres mujeres (1999-2000) .... Carolina Fontaner

Camila (1998-1999) .... Fabiola.

