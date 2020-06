Quiénes son los protagonistas de Orgullo y Prejuicio

La popular película Orgullo y prejuicio, del género romántico desde su lanzamiento en 2005 se ha convertido en una de las favoritas en el géreno de los últimos tiempos, sus personajes principales se ganaron el cariño de millones de seguidores alrededor del mundo.

La película está basada en la novela del mismo nombre por la escritora Jane Austen, publicada en 1813; esta autora también escribió otros libros del género romático que se han vuelto clásicos en la literatura británica Sentido y sensibilidad (1996), El parque Mansfield (1943), Emma (1945), La abaldía de Northanger (1921), Persuasión (1919), entre otras obras cortas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los protagonistas de la famosa película fueron representados por los siguientes actores:

Keira Knightley (Elizabeth "Lizzy" Bennet)

Keira Christina Knightley es la actriz que da via a Elizabeth "Lizzy" Bennet, protagonista de Orgullo y prejuicio. Christina Knightley nació en Teddington al suroeste de Londres el 26 de marzo de 1985, es una modelo y actriz británica de cine y televisión. Ha sido nominada a los premios Óscar, Globo de oro y los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA).

Matthew Macfadyen (Sr. Darcy)

David Matthew Macfadyen es un actor británico de cine, teatro y televisión; nació el 17 de octubre de 1974 y es más conocido sobre todo por su papel del oficial de inteligencia del Ml5 Tom Quinn en la serie de televisión dramática de la BBC Spooks, y por interpretar en 2005 a Fitzwilliam Darcy en Orgullo y prejuicio.

Hermanas Benneth

Rosamund Pike es Jane Bennet, la primogénita.

Rosamund Pike es una actriz de cine y televisión británica. Conocida internacionalmente por sus personajes de la villana Miranda Frost en la película de James Bond Die Another Day; por el papel de Jane Bennet en Orgullo y prejuicio en 2005; y por el papel de Amy Dunne en Perdida, por el que ha sido nominada a diversos premios entre los cuales destacan el Óscar, el globo de Oro , el premio BAFTA y el premio SAG. Todos en la categoría de mejor actriz.

Jena Malone es Lydia Bennet.

Jena Malone es una actriz, cantante y modelo estadounidense. Conocida por personificar a Gretchen Ross en Donnie Darko, Rocket en Sucker Punch y Johanna Mason en la franquicia cinematográfica Los juegos del hambre. Además de ser la cantante de "The Shoe". En 2005 consiguió un papel importante en Orgullo y prejuicio, interpretando a la pequeña y alegre Lydia Bennet.

Carey Mulligan es Catherine "Kitty" Bennet.

Carey Mulligan es una actriz inglesa nominada a los premios Oscar, Globo de oro, BAFTA y SAG. Debutó en el cine interpretando a Kitty Bennet en Orgullo y prejuicio, adaptación de 2005 de la novela homónima de Jane Austen. Ha participado en diferentes programas de televisión británicos incluyendo un episodio de Doctor Who, papeles recurrentes en Bleak House y The Amazing Mrs. Pritchard y en telefilmes como Northanger Abbey. En 2008 debutó en Broadway con un nuevo montaje de la obra de Chéjov The Seagull, ampliamente reconocida por los críticos.

Carey Mulligan | Especial

Talulah Riley es Mary Bennet.

Talulah Jane Riley-Milburn es una actriz inglesa. Su papel más destacado ha sido como protagonista de las películas St Trinian's y St. Trinian's II: The Legend of Fritton's Gold, en donde encarna a Annabelle Fritton.

Tom Hollander (Sr. William Collins)

Thomas Anthony Hollander, más conocido como Tom Hollander, es un actor británico de cine teatro y televisión. Comenzó trabajando en el teatro, antes de actuar en la televisión y en el cine. Se hizo popular en el cine con su participación en Enigma (2001), Orgullo y prejuicio (2005), y aún más con su participación en la saga Piratas del Caribe como el malvado lord Cuttler Becket.

Te puede interesar: Dónde puede ver la película completa de Orgullo y Prejuicio