Quieren a hermano de Belinda para ser protagonista de una telenovela

Nacho Peregrin de 26 años de edad, hermano menor de Belinda está dando mucho de que hablar por diversas razones, una de ellas se debe a que supuestamente lo quieren para protagonista de una telenovela, aunque no se sabe para qué televisora el chico está acarando a lo grande.

Y es que Nacho Peregrin ha estado en todos los tabloides de espectáculos por el hecho de que ha estado al pendiente de su novia Minnie West, tras la muerte de su madre, Amparín Serrano, por lo que el joven ha estado en todo momento apoyando a la modelo dejando en claro el amor que hay entre ambos.

Aunque el joven no ha estado del todo familiarizado con el mundo del espectáculo, pues al parecer no está del todo interesado, en cualquier momento todo podría cambiar al verlo en un melodrama como lo hizo su hermana hace varios años, pues recordemos que Belinda empezó desde muy joven en las telenovelas infantiles donde fue la estrella principal, pero tiempo después se alejó para centrarse en la música.

Por si fuera poco, el joven tampoco es muy activo en redes sociales, pues al parecer quiere alejarse del todo del ojo público, pues la única vez que lo vimos muy movido fue cuando peleó en 2021 por una alcaldía en Ciudad de México como Diputado Federal, la cual perdió, por lo que a partir de ahí ya no se le vio más, salvo a unas historias de la intérprete de Luz Sin Gravedad.

"Me encantó, es muy simpático y su manera de hablar es interesante", "Me parece que es una buena persona buena y muy sencillo hay que apoyarlo suerte y que bonito que tenga al bebe perrito cargado", "Nachito es un joven muy preparado hay que darle la oportunidad de hacer algo por el país que ama, me imagino que hará un buen trabajo", escribe la gente sobre el joven.

Cabe mencionar que el chico siempre ha tenido muy buena relación con su hermana desde siempre, pues las veces que han sido captados lo manifiestan en todo momento.