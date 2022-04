¡Quiere la custodia! Gerardo Bazúa demanda de nuevo a Paulina Rubio

Los que se volvieron a poner en el ojo del huracán son Paulina Rubio y Jerry Bazúa, luego de que el intérprete sinaloense demandara de nuevo a la Chica Dorada, esta vez solicitando la custodia total de su hijo Eros.

En la demanda interpuesta por el sinaloense, pide la custodia total o compartida, pues desea hacerse cargo de las actividades académicas del menor, además de hacer algunas modificaciones en los acuerdos a la custodia a la que habían llegado recientemente.

Según algunos documentos presentados en el programa de televisión “Ventaneando” Bazúa alega que su hijo con la intérprete de “Mío”, no va bien en la escuela y lo regresaron un año en el kínder porque ha acumulado demasiadas faltas al colegio, pues su madre no lo lleva, además de no estar al pendiente de sus actividades escolares.

Jerry asegura que en la convivencia que tiene con Eros, siempre tiene presenta a una niñera, por lo que desea estar a solas con su hijo durante más tiempo al que tenía derecho, como compensación a que Paulina Rubio no ha seguido al pie de la letra los acuerdos establecidos.

Gerardo Bazúa manifestó que la chica Dorada está obligada a avisar con al menos cinco días de anticipación cuando su hijo vaya a salir del país, cosa que según él no ha ocurrido durante los últimos dos viajes que Paulina Rubio ha hecho con su hijo, de echo afirmó que el último viaje fue durante los días que a él le tocaba convivir con el menor, por lo que además solicitó quedarse con el pasaporte de Eros como medida preventiva y que no salga del país sin ser avisado.