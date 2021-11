¡Quiere ser gobernador! Roberto Palazuelos se reúne con Jesús Zambrano

Quintana Roo.- El actor y empresario Roberto Palazuelos ha causado polémica tras afianzar su postura de ir por la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones de 2022, esto luego de que el también conocido "Diamante Negro", sostuviera una reunión con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

La intención de Palazuelos fue confirmada por la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula quien dio a conocer algunos detalles en torno a la aspiración del empresario para participar en las próximas elecciones como abanderado de algún partido.

A través de un hilo en Twitter, Uresti detalló que Palazuelos quien en frecuentes ocasiones ha manifestado su interés por ser gobernador de Quintana Roo solo tuvo un diálogo con el dirigente del PRD pero sin establecer "nada para nadie".

Palazuelos detalló que también ha tendido pláticas con Movimiento Ciudadano, pero del mismo modo aún no hay certeza de que pueda participar como candidato; "Me he sentado con todas las fuerzas políticas, pero aún no hay nada para nadie".

Destacó que, aunque no ha realizado mucho alboroto, la simpatía la está ganando, pues se encuentra "a solo dos puntos de Mara Ledezma", pese a que no ha realizado ningún movimiento, por lo que apuntó que, si llega a estar en la boleta electoral, Morena no tendrá oportunidad de ganar.

"Si estoy en la boleta, yo seré el gobernador. Soy la persona más preparada. El estado tiene un problema de seguridad enorme pero es principalmente un tema jurídico", mencionó el llamado Diamante Negro.