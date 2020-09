Quieren que Irina Baeva ya no regrese a México pues no la soportan

Irina Baeva de 27 años, está a unos días de marcharse a Estados Unidos para emprender una nueva aventura, ya que desea reforzar su inglés, además planea buscar nuevas oportunidades de trabajo, es por eso que estará alejada de su novio Gabriel Soto, por unos meses.

Pero aunque todavía no se marcha, los haters están aprovechando para atacarla, pues se molestaron por la foto que compartió hace unas horas, donde aparece con un sombrero de mariachi festejando a México, pues como algunos sabrán, ella es de origen ruso.

Pero a los internautas no les agradó nada la idea en como Irina Baeva celebra las Fiestas Patrias, por lo que la tundieron de mensajes negativos en redes sociales, ya que no les gusta que la rubia este en México, pues desde que comenzó su relación con Gabriel Soto, muchos se han puesto en contra.

"Ni le queda ese sombrero jajaja", "Que bueno que ya se, va eso sí me alegra ojalá no regrese", "Para que te quieras comparar con nosotros los mexicanos te falta mucho, así te pongas lo que te pongas de México a mí no me agradas, todo lo que hace Geraldine lo haces tú, ojalá y te largues de México junto a ti viejito", "Ridícula, es una ofensa portar ese sombrero", le escribieron a irina Baeva en la foto.