"¿Quieren una demanda?", advierte Yuridia ante rumores de alcoholismo y separación de Matías Aranda

La cantante mexicana Yuridia se caracteriza por ser muy hermética con su vida fuera de los escenarios, pero en esta ocasión hizo algo que no es común en ella, responder a unos rumores difundidos por una revista de espectáculos. Supuestamente la intérprete de 35 años de edad, quien se diera a conocer en la cuarta generación de La Academia (obtuvo el segundo lugar), tiene severos problemas de alcoholismo.

Y como consecuencia de dicha adicción habría tenido problemas con su esposo, el cantante argentino Matías Aranda, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2019 en Tepoztlán, estado de Morelos, México. Según TVNotas él tomó la decisión de abandonarla y dejarla sola con sus problemas de parranda.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Yuridia publicó un video para pronunciarse al respecto. Al principio expresó entre carcajadas a manera de broma: "chavos estoy aquí con el abandonador (Matías Aranda)".

La intérprete de temas como "Ya te olvidé" y "Amigos no por favor", externó que su hermana leyó la publicación hecha por la revista antes mencionada y posteriormente se puso en contacto con ella, "mi hermana me dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor".

La verdad es que no lo soy, me la estoy pasando bien, ahora, nunca tomé en la vida y no soy ese tipo de personas y si lo fuera, les vale pito.

Asimismo Yuridia lanzó una clara advertencia a TVNotas: "como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, mi pregunta es, ¿quieren una demanda? Estaría padre".

Yuridia desmiente estar separada de su esposo Matías Aranda.

Según esta revista, Yuridia realizó una viaje a Mazatlán, Sinaloa, donde tuvo una tremenda parranda y después de esto, su esposo Matías Aranda "tomó la decisión de separarse, le dijo que no aguantaba más este ritmo de vida", comentó una supuesta persona cercana a la pareja.

"En los últimos meses, cada vez que se le pasaban las copas a Yuridia, ella le gritaba de cosas, le dice que por ella es que él es alguien, que siempre tendría que estar con ella, de mantenido no lo bajaba.

Matías Aranda habría llegado a su límite y empacó sus cosas; el cantante la estaría pasando muy mal "porque sabe que Yuridia está en malos pasos, pero no hay poder humano que la pueda convencer, él está muy triste, se siente atado de manos al no poder ayudar a su mujer".

En el video que compartió Yuridia se demuestra todo lo contrario.