¿Quieres tener el cuerpazo de Geraldine Bazán? La bella actriz te revela su sencillo secreto

Geraldine Bazán lució su cuerpazo en una escapada que se dio junto a sus adorables hijas a unas playas mexicanas. Al usar traje de baño la bella actriz dejó al descubierto su tonificado abdomen. Sus seguidores no tardaron en escribirle halagos a la ex esposa del también actor Gabriel Soto; en la imagen podemos ver a Geraldine y a sus hijas posando ante la cámara mientras hacen con sus manos un corazón, teniendo de fondo un ocaso.

Los halagos y buenos comentarios para Geraldine Bazán y sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, no se hicieron esperar. "Que hermosas mosqueteras, Geraldine le estás dando calidad de tiempo, cosa que no se compra con dinero. Dios las bendiga".

Geraldine Bazán y sus hijas se hacen llamar "las tres mosqueteras". Foto: Instagram @geraldinebazan

Al ver el cuerpazo que estaba luciendo en dicha fotografía, varias de sus seguidores le preguntaron por su secreto de belleza para mantenerse tan bella, radiante y sensual. Geraldine Bazán no dudó en compartirlo, señalando que deben realizar la actividad física que más se les acomode. "A mi parecer el mejor entrenamiento es el que a cada uno de nosotros nos acomode, personalmente no me gusta el gimnasio, prefiero entrenamientos funcionales al aire libre y amo pilates".

Por un lado desarrollas fuerza y condición y por el otro un cuerpo femenino, elástico y elongado. ¿Qué les funciona a ustedes y por qué hacen o no ejercicio?

"Estás bellísima", "amo el yoga, despeja mi mente, me encuentro conmigo misma, me hace sentir en paz ❤ te quiero güera", "también amo hacer pilates, es mi mejor opción", "hacer maratones en el mar eso es lo que me funciona a mí", "hermosa mujer", "hermosos ojos verdes, estás súper guapa, eres súper inteligente te admiro mucho", "linda dama", "Geraldine mi guerrera favorita, que Dios te bendiga, te abrazo con el alma" y "belleza natural", son algunos de los comentarios que recibió Geraldine Bazán en el post en su feed de Instagram, donde revela su secreto de belleza.

Foto: Instagram @geraldinebazan

Los fans de Geraldine Bazán aman las fotografías y videos que comparte junto a sus hermosas hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Este fin de semana madre e hijas disfrutaron de un mágico momento en Walt Disney World. En una foto con sus mosqueteras, la actriz mencionó: "¿Sabías que Walt Disney World ya abrió sus puertas? Con varios protocolos para nuestra seguridad y tranquilidad: uso de cubrebocas, gel antibacterial y distanciamiento Social".

Geraldine Bazán viajó a Estados Unidos junto a sus hijas, por cuestiones de trabajo. Foto: Instagram @geraldinebazan

Geraldine Bazán manda claro mensaje a su ex Gabriel Soto

Por otra parte, hace unos días surgieron los rumores de que Geraldine Bazán estaba en un nuevo noviazgo. En un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz manifestó al respecto: "soy testigo en carne propia de cómo hay publicaciones que mienten mucho, porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí, sobre mucha gente".

Ante la insistencia de los medios de comunicación con respecto a este tema, Geraldine Bazán no dudó en externar su descontento por la posibilidad de que el padre de sus hijas, Gabriel Soto, pueda reaccionar a su vida amorosa. "Dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tiene nada que ver en mi vida, por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas, o sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí, dejen de involucrarme con…".