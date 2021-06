“Quiero mi vida de nuevo, basta ya”, exige Britney Spears

California.- La cantante Britney Spears compadeció este miércoles ante un juzgado de Los Ángeles como parte de la contienda legal que enfrenta contra su padre James Parnell Spears, quien es su tutor legal desde hace 13 años y administrador de toda su fortuna.

La princesa del pop calificó dicha tutela como “abusiva” y “absurda” durante la comparecencia vía telefónica que tuvo con la jueza Brenda Penny. Durante este evento emitió un discurso de 20 minutos, donde explica el suplicio vivido en estos años e imploró la restauración de su libertad.

"Mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela, incluidos mis representantes ... deberían estar en la cárcel", afirmó la princesa del pop.

Parte de las declaraciones de la cantante fueron difundidas por la emisora NPR y simpatizantes del movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney).

Esta es la primera vez que la intérprete de Toxic se opone públicamente a la tutela legal dictaminada por el estado de California en 2008.

Quiero mi vida de nuevo, basta ya", aclamó Britney en su comparecencia.

Explotación.

Desde el momento en que James Parnell Spears se convirtió en tutor legal de su hija, tomó las riendas de su carrera y el control absoluto de su fortuna que ya supera los 50 millones de dólares.

A Britney se le quitaron los derechos de poseer una tarjeta de crédito, conducir un auto, tomar decisiones sobre su propia vida y es incapaz de embarazarse sin el consentimiento de sus tutores, según sus propias declaraciones.

"Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque", dijo.

Respecto al manejo de su carrera artística y agenda de laboral, la princesa del pop declaró que “en California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones, tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte".