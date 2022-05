"Quiero que me dejen libre, que me dejen ser", Christian Nodal sobre críticas y ataques en su contra

Desde que el cantautor mexicano Christian Nodal dio a conocer su separación de la actriz y cantante española Belinda, en febrero pasado, ha recibido una serie de críticas y ataques por varias cosas.

Recientemente, el hate hacia el joven intérprete, se intensificó tras una "pelea" que protagonizó con su ex suegra Belinda Schüll y por haber publicado una conversación de WhatsApp con su ex novia, donde supuestamente le pide dinero para sus padres y para ella. Según Christian, cuando se cansó de dar, todo se terminó.

Como pocas veces lo ha hecho, Christian Nodal abrió su corazón y compartió con sus seguidores, estar en una nueva etapa de su vida, sanando heridas y con las inmensas ganas de compartir un mensaje positivo a los demás.

El intérprete de temas como "Botella tras botella" o "Ya no somos ni seremos", llevó a cabo un Instagram Live, donde, entre varias cosas, habló sobre los ataques que ha estado recibiendo. Mencionó que muy pocas veces se mete a las redes sociales, sin embargo, comenzará a compartir más de su vida, "porque están pasando cosas muy bonitas".

Aseguró que anteriormente, le daba miedo abrirse con sus seguidores en redes sociales, pues literalmente se le han ido encima. "Yo soy un ser humano, yo me he arrepentido de corazón, de corazón hay cosas que me arrepiento muchísimo y quiero que me dejen libre, que me dejen ser, tenemos errores y virtudes".

Asimismo, el cantante originario de Caborca, estado de Sonora, México, manifestó que se debe dejar ir el pasado y pidió no pisotear el dolor de las personas, "burlarse de las personas está mal, distorsionan tanto la realidad y yo sufrí una realidad".

También hizo mención de los rumores de nuevos romances, cuando son publicadas fotografías o videos en compañía de sus amigas. "Tengo amigas normales, el problema es que todo se hace público, están encima de mí, yo solo estoy viviendo normal, como lo he hecho toda mi vida, es difícil".

Christian Nodal ha confesado, en unas entrevistas, haber tenido problemas con el alcohol y el cigarro, malos hábitos que ha estado erradicando de su vida. "Yo estoy sanando, de vez en cuando tomó alcohol, (ahora) tomó agua a lo estúpido, nunca había tomado tanta agua en mi vida, dejé el cigarro, yo fumaba dos cajetillas diarias, no dormía, mi vida está cambiando".