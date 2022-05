"Quiero que mi primera vez sea contigo, dije: 'va, órale'", María José y su amorío con Apio Quijano

Por otra parte, Kabah prepara su regreso a los escenarios , sin embargo, María José (también conocida como La Josa), no participará en este reencuentro , ya que está muy enfocada en su carrera como solista.

"Y aparte lo amaba, lo amo, los amo a todos y así fue y dijimos, 'venga', anduvimos un ratito, no duró mucho, pero fue de mucho amor y mucha ternura, sobre todo, más que pasión, mucha ternura, y está ultra guapo ahorita el Apio, qué onda".

Estuvo muy lindo porque en realidad, hasta nos preparamos, fue un rollo de exploración. Nos amamos profundamente y todo, pero ya después él y yo nos dimos cuenta de que no era por ahí.

Antes de su fugaz amorío con Héctor "Apio" Quijano, María José había tenido algunos novios, "pero no había esas preguntas, de hecho fue así: 'oye, fíjate que he estado pensando que quiero que mi primera vez sea contigo y entonces, yo dije ¡va, órale!'".

"Con el Apio anduve como un mes, estábamos chavitos los dos, estábamos en una edad de mucha sexualidad, teníamos entre los 17 y 21 años, la plena edad en la que quieres darte de besos, darte de arrimones, irte de peda y tienes a tus hermanos ahí. Era muy curioso, de verdad, creo que estábamos todos en un momento de exploración y así como de 'y ahí qué, y acá qué', que me parece maravilloso".

La intérprete de temas como "No soy una señora", "Adelante corazón", "Prefiero ser su amante" y muchas más, comentó que cuando estaban en una etapa de su juventud, donde ambos querían explorar muchas emociones, el cantante Apio Quijano le pidió que su primera vez fuera con ella .

Francisco Inzunza

