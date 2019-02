“Quiero ser el rey del pueblo”

Mazatlán, Sin.- Roberto Tirado es uno de los cuatro contendientes a la corona del rey del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, y en entrevista para esta casa editora comparte su motivación para alcanzar este gran sueño.



Se da tiempo para todo.

Con el objetivo de complacer a sus hijas Karla, de 12 años, y Jocelyn, de 10, decidió inscribirse para competir por la corona de la máxima fiesta porteña. Tirado se define como una persona humilde y muy alegre, preocupado por los más necesitados. Se dice muy activo, impulsado por el bienestar de su familia, ya que además de ser papá soltero y dedicar su tiempo a inculcarles buenos valores para que sus herederas sean ciudadanas de bien, atiende a sus padres. Con el objetivo de realizar de manera adecuada y eficiente sus actividades diarias, comentó en la entrevista que siempre trata de organizar sus tiempos para brindarle tiempo de calidad a sus pequeñas, quienes se integran a algunas de sus actividades.



El candidato del pueblo

Unos de sus talentos es el baile, y hace algunos años, con apoyo económico de amigos y gente con la que trabajaba viajó a la Ciudad de México para participar en el reality show Bailando por un sueño, y aunque no llegó a la etapa final, comentó que se siente afortunado por poder vivir esta experiencia, que le permitió conocer a varias personalidades del medio artístico. Su alegría y buena actitud le han ayudado a colocarse en el gusto de los mazatlecos para poder ser el favorito a la corona. Finalmente, “El Candidato del Pueblo”, como se hace llamar en redes sociales, agradece a su líder, Alejandro Rojas Tirado, de la Red 360 capítulo Mazatlán, por el apoyo que le ha brindado en este nuevo reto que se ha propuesto. Además, es con quien trabaja de la mano para realizar su labor altruista.



Hacer buen uso de la banda y corona.

En caso de obtener el reinado del carnaval no perdería la oportunidad de pedir apoyo a las autoridades. “Me daría un poco de motivación para presionar a las autoridades a que no dejen de la mano a la gente que realmente necesita apoyo, adultos mayores, gente discapacitada que exponen sus vidas en los cruceros, ese tipo de gente hay que ayudarla”, aseguró.