“Quiero tocar vidas con mis personajes”

Mazatlán.-El actor Roberto Valdez ha dedicado parte de su vida al teatro, pero desde hace unos años ha buscado conquistar al público con su participación en distintos proyectos de televisión, como “El Señor de los cielos”, en entrevista con EL DEBATE comparte que está en las grabaciones de la serie de Telemundo, Falsa identidad, en la cual comparte créditos con Camila Sodi, Luis Ernesto Franco, Geraldine Bazán, Samadhi, Azela Robinson, Sergio Goyri, Alejandro Camacho, Gabriela Roel y Eduardo Yáñez.

En Telemundo

El actor, radicado en la Ciudad de México, externó que estar en Falsa identidad es un logro muy grande, el cual le permitirá mostrar su trabajo tanto en Estados Unidos como en México, ya que el proyecto se estrenará en ambos países. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero contempla que podría ser para septiembre del 2018.

Grabando! #FalsaIdentidad @camilasodi_ @guerofranco Una publicación compartida de Falsa Identidad (@identidadfalsatv) el 21 Jun, 2018 a las 11:46 PDT

“Doy vida a un chavo que trabaja para un cártel, pero se ira con los contrarios de infiltrado con tal de conseguir información valiosa. Me tocará compartir escenas con Sergio Goiry y otros actores de los que he aprendido mucho.”

El actor y la producción seguirán con las grabaciones del proyecto durante unas tres semanas más, entre los lugares donde se realiza el rodaje figuran varios puntos de la Ciudad de México y Querétaro.

Indicó que tras varios años de carrera actoral, se ha dado la oportunidad de apostarle a la televisión, donde puede proyectarse a grandes escalas y sigue aprendiendo.

“Tengo poco en televisión, el teatro es hermoso, pero ahora estar en una plataforma como lo es la serie que se hace bajo el sello de Argos es una gran oportunidad, es un logro, un reto estar con gente con gran trayectoria, de los cuales aprendió mucho y me dan consejos”, reveló.

El Señor

Sobre su participación en la quinta temporada de “El Señor de los Cielos”, se dijo satisfecho con los resultados del personaje, el cual alternó con todos los actores de la serie, entre ellos con Rafael Amaya, protagonista de la serie.

Refiere que sin duda, el saltar del teatro a la televisión es un gran reto, por las horas de espera para poder hacer sus escenas, indica que en ocasiones ha durado hasta nueve horas en el camerino en espera del llamado, pero sin duda ha valido la pena.

Metas claras

En la actuación, Roberto Valdez se siente como pez en el agua, por ello desea seguir cosechando frutos en ese ambiente. Dentro de las metas está seguir haciendo personajes interesantes que le permitan crecer como actor, como persona y dejar un mensaje positivo en las otras personas.

“Como artista busco tener plenitud en proyectos que me impliquen un reto, algo que me mueva, que le deje un mensaje a las personas que ven mi actuación, voy a estar satisfecho al ver que dejo un legado en los otros, que al ver una obra de teatro o una serie, que les cambie la visión de vida”, concluyó.