Quirino no vetará los narcocorridos en el Palenque 2017

Culiacán, Sinaloa.- Ante la presentación de Gerardo Ortiz y los Tucanes de Tijuana artistas que han tocan narcocorridos y han sido vetados en el estado y otras entidades, el gobernador de Sinaloa dijo respetar las preferencias musicales tanto de los artistas y sociedad.

Dejando en claro que no va a vetar a los cantantes de narcocorridos, esto al menos que haya una cuestión legal en contra de los cantantes .

"No sabia que iban a venir esa persona (Gerardo Ortiz) , no me toca a mi dar el permiso le corresponde al ayuntamiento" expresó el mandatario estatal.