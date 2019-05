R. Kelly es acusado nuevamente de abuso sexual

Chicago.- Los fiscales de Chicago presentaron el jueves 11 nuevos cargos por delitos sexuales graves contra la superestrella del R&B R.Kelly, pero el abogado del cantante aseguró que los mismos son parte de un caso existente.

El artista de 52 años, cuyo nombre legal es Robert Kelly, ya enfrenta 10 cargos por delitos agravados presentados en febrero por el presunto abuso de cuatro mujeres.

Kelly niega las acusaciones y asegura que las mujeres están mintiendo.

Según el abogado de Kelly, Steve Greenberg, los últimos cargos tienen relación con una de las cuatro acusaciones de hace 10 años, y no forman parte de un nuevo caso.

Estas son las mismas conductas, acusadas de manera diferente, la misma presunta víctima, el mismo período de tiempo, los mismos hechos", dijo Greenberg en Twitter.

"No cambia nada", agregó.

Los 11 cargos presentados por un gran jurado en Chicago están relacionados con la presunta agresión sexual y el abuso de una persona identificada en los documentos judiciales solo como JP.

Tres de los cargos son por el abuso sexual de un niño de entre 13 y 16 años.

En algunos de los cargos, Kelly es acusado de haber amenazado o utilizado la fuerza contra JP.

Actualmente en libertad bajo fianza, Kelly comparecerá en la corte el 6 de junio por los nuevos cargos, según informaron medios estadounidenses.

La fiscalía estatal del condado de Cook, que procesa el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En marzo, Lanita Carter se identificó como una de las cuatro mujeres en el caso de Chicago, y la única que era adulta cuando ocurrió el presunto abuso.

Ella asegura que mientras trabajaba como peluquera de Kelly, el cantante habría tratado de obligarla a practicarle sexo oral. Cuando ella se resistió, él supuestamente se masturbó sobre ella.

En lágrimas, Carter habló sobre su lucha por delatar a una celebridad mundial.

Si muero mañana, sé que dije la verdad", dijo a CBS News. "Es difícil cuando es una celebridad. No es fácil".

Durante las dos últimas décadas, el artista ha sido acusado de distintos casos de conducta sexual inapropiada.

En una entrevista en marzo, Kelly negó con vehemencia los cargos y dijo que estaba "luchando" por su vida.

"No hice estas cosas. Esto no soy yo", dijo a CBS News.

"Ya sean viejos rumores, nuevos rumores, futuros rumores, no es cierto".