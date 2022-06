R. Kelly recibe 30 años de condena por dirigir red de tráfico de menores

La condena de este miércoles 29 de junio de 2022 no pondrá fin a sus problemas con la justicia. A partir del 15 de agosto está previsto el inicio de otro juicio en un tribunal de Chicago, donde Kelly y dos colaboradores están acusados de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores.

Tras años de rumores de abusos sexuales a mujeres y menores, el 27 de septiembre pasado, un jurado en Nueva York le declaró culpable de once cargos, entre ellos crimen organizado.

La estrella de música R&B recibió su sentencia a un año de que fuera declarado culpable de los seis cargos que enfrentaba. "Estoy agradecida de que Robert Sylvester Kelly está lejos y estará lejos y no podrá herir a nadie más", dijo una de las víctimas del condenado.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.