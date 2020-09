RBD confirma su esperado reencuentro, pero Dulce María y Poncho Herrera no formarán parte

Sus fans lo llaman un reencuentro y ellos un tributo. RBD llevará a cabo un show live streaming que ha sido llamado "Ser o parecer". Lamentablemente este esperado concierto tendrá la participación de cuatro de sus seis integrantes: Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. En la página de internet de este proyecto se puede leer:

Te invitamos a ser parte de la unión virtual más grande de la historia. Después de 12 años, nos uniremos en un concierto con cientos de miles de corazones en más de 20 países, para hacer vibrar al planeta tierra con la fuerza de dos generaciones juntas.

El show virtual de RBD, "Ser o parecer", se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre a las 5:00 pm, hora de la Ciudad de México. Los boletos tienen un costo de entre 20 a 35 dólares. La preventa comenzará el próximo viernes 2 de octubre. En un reciente Instagram Live, Christian Chávez contó los motivos por los cuales Dulce María y Poncho Herrera no formarán parte de este concierto.

De acuerdo con el cantante y actor, en un principio Dulce María había aceptado, pero en días anteriores les informó que se retiraba de este proyecto, ya que quiere estar enfocada en su maternidad. Con respecto a Alfonso "Poncho" Herrera, manifestó: "todos sabemos que a Poncho nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo, y Dulce, íbamos a pasar el evento hasta el próximo año, a marzo, pero ella dijo que iba a estar en lactancia y no se quería comprometer y bueno, creo que eso es algo muy respetable".

Christian Chávez resaltó que el show "Ser o parecer" no es reencuentro sino un tributo: "nosotros no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacer un tributo porque acuérdense que esto es un tributo a RBD, no es un reencuentro porque para serlo tendríamos que estar los seis".

A fines de diciembre del año pasado, los seis integrantes de RBD colapsaron las redes sociales con su sorpresiva reunión. Foto: Instagram @dulcemaria

Con respecto a los boletos, en la página web se hacen estas especificaciones:

2 y 3 de octubre: pre-venta de Spotify (20 USD / 441 pesos mexicanos - este boleto incluye acceso al concierto digital en vivo) Spotify enviará un correo electrónico a los usuarios con un enlace único para acceder a la oferta de 48 horas que comienza el 2 de octubre a las 8:00 am PST y finaliza el 4 de octubre a las 8:00 am PST (Si eres usuario de Spotify, ¡Pendiente de tú correo electrónico!).

(20 USD / 441 pesos mexicanos - este boleto incluye acceso al concierto digital en vivo) Spotify enviará un correo electrónico a los usuarios con un enlace único para acceder a la oferta de 48 horas que comienza el 2 de octubre a las 8:00 am PST y finaliza el 4 de octubre a las 8:00 am PST (Si eres usuario de Spotify, ¡Pendiente de tú correo electrónico!). 4 de octubre: venta exclusiva para fans celebrando el "Día mundial de RBD" (25 USD / 551 pesos mexicanos - este boleto incluye acceso al concierto digital en vivo + after party) Se enviará un enlace único por correo electrónico a todos los fans que se hayan registrado en seroparecer.world. Los fanáticos también pueden obtener acceso al enlace único uniéndose a su Grupo local de Facebook que encontrarán en seroparecer.world.

(25 USD / 551 pesos mexicanos - este boleto incluye acceso al concierto digital en vivo + after party) Se enviará un enlace único por correo electrónico a todos los fans que se hayan registrado en seroparecer.world. Los fanáticos también pueden obtener acceso al enlace único uniéndose a su Grupo local de Facebook que encontrarán en seroparecer.world. 5 de octubre: inicio de venta general (35 USD / 772 pesos mexicanos) Este boleto incluye acceso al concierto digital en vivo.

El 26 de diciembre será un día rebelde; antes del concierto será transmitido un maratón tributo a RBD a través de la página del proyecto www.seroparecer.world/tribute. Iniciará a las 10 am CST y terminará unos minutos antes de que comience el concierto. En este maratón habrá entrevistas, anécdotas, música "y entre nosotros seleccionaremos nuestros videos favoritos de todos los que recibamos, envíanos tu video de tres minutos máximo en el que de la manera que quieras expreses tu propio tributo a RBD".

Fue en agosto de 2008 cuando RBD anunció su separación, explicando que era tiempo de que los integrantes crezcan por separado, pero antes lanzaron un disco recopilatorio titulado "Best of RBD" y concluyeron con su última gira mundial en España el 21 de diciembre de 2008 en el Palacio de los Deportes de la comunidad de Madrid.