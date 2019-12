RBD tiene un emotivo reencuentro tras 11 años de su separación

Esta tarde los ex integrantes de la banda que formó la telenovela mexicana "Rebelde", dirigida por Pedro Damián tuvieron un emotivo reencuentro que causó gran revolución en redes sociales, en donde los más fieles fanáticos de la producción comenzaron a especular sobre una posible gira musical de reunión a once años de su separación.

Este reencuentro fue ansiado por años por parte de los fanáticos de los artistas que protagonizaron la telenovela que se emitió desde octubre del 2004 hasta junio del 2006, hace ya más de once años.

La espera por fin terminó, los seis integrantes de la banda pop por fin se reencontraron y no fue en un set de grabación ni mucho menos en un escenario, fue en un lugar privado en donde Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristopher Uckermann y Christian Chávez volvieron a estar juntos y se abrazaron para celebrar lo que hasta ahora han logrado.

Cada uno de los implicados se encargó de compartir la fotografía acompañada de un emotivo mensaje sobre su paso por Rebelde y la amistad que aún comparten, esta acción rápidamente se viralizó en Internet y se volvió tendencia en México.

Este es el verdadero reencuentro, No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola ... y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio , ni se compara con nada . Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo q fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón . Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo q con lleva por q ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más q nunca.", escribió Maite Perroni para acompañar la imagen.