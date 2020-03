RM de BTS abre su corazón ante la cancelación del tour en Seúl

Desde hace meses BTS comenzó una preparación intensa para su comeback y para su nuevo tour mundial. Los Idols darían inicio al "Map of the Soul Tour" en el Estadio Olímpico de Seúl (Corea del Sur) los días 11, 12, 18 y 19 de abril, sin embargo, Big Hit Entertainment informó a fines de febrero pasado que estos cuatro conciertos se cancelaban ante la nueva pandemia que enfrenta la humanidad.

Aunque BTS quería mostrar al ARMY todo lo que habían preparado desde hace meses, la situación está fuera de su alcance. "Si bien esperamos que la situación mejore, debemos tener en cuenta la salud y la seguridad de cientos de miles de personas, así como de nuestros artistas, y el grave impacto que una cancelación de última hora puede tener en los invitados del extranjero, las compañías de producción y el personal", comentó Big Hit en un comunicado publicado en Weverse.

Es inevitable que el concierto deba cancelarse sin más demora.

De momento solo los conciertos en Seúl, Corea del Sur del "Map of the Soul Tour" de BTS han cancelados por la pandemia de Coronavirus (COVID-19); así mismo Bangtan se ha presentado en los programas de música para promocionar su nueva música sin público en vivo y los fanmeetings con el ARMY no se han podido llevar a cabo. En un V LIVE que RM realizó recientemente, habló sobre cómo se siente al respecto.

Estoy diciendo esto ahora, ya que las actividades de promoción han terminado, pero a veces me sentí impotente durante nuestras actividades, incluso cuando estaba sudando, no se sentía como un verdadero sudor.

"Estábamos anunciando nuestro regreso, pero no había nadie allí, solo cámaras, por supuesto, recibimos reacciones sobre nuestro regreso, pero no tuvimos ninguna interacción directa con las personas en vivo, pero me repetía a mí mismo como un hechizo, no podemos perder nuestra energía, tenemos que ser felices, tenemos que sonreír, Mucha gente está pasando un momento tan difícil, y al menos emiten las actuaciones, seguía diciendo eso y repitiéndolo a mí mismo, si somos así (sin energía), también hará que nuestros fans que han estado esperando tanto por esto pierdan su energía".

Sobre la cancelación de los conciertos en Seúl, Corea del Sur, Kim Namjoon (líder de BTS) comentó en el V LIVE, "fue muy difícil y me sentí impotente, había tantas cosas que habíamos preparado, nos preparamos durante tanto tiempo, ensayamos durante tanto tiempo, entonces me sentí desanimado, realmente desanimado, queríamos mostraros todas esas cosas; en los momentos en que estuve en casa estas últimas dos semanas, sentía tanta ira acumulándose como si me estuviera volviendo loco".

De repente, comencé a gritar y sentí mucha ira, porque me sentía abatido, estaba enfadado, estaba molesto y sentía que no había mucho que pudiéramos hacer de manera realista, pero quería que este álbum saliera al mundo.

"Todo el tiempo, las prácticas y los ensayos que hicimos para este álbum tuvieron que ser inmortalizados aquí, de esa manera, todo lo que hicimos no habría sido para nada, lo mismo ocurre con vuestro amor y apoyo también".

Luego de abrir su corazón de esta manera ante el fandom, RM compartió que solo les queda seguir avanzando de la mano con el ARMY, "al menos podemos estar en las transmisiones, al menos puedo tomar prestado el poder de los medios y compartir mis historias, porque las interacciones offline no son posibles estos días, pero debemos seguir avanzando".

¿Qué más podemos hacer? Tenemos que seguir avanzando, y creo que si muchos en Corea esperan, habrá buenas noticias.

Al parecer BTS tendrá que cancelar los shows del "Map of the Soul Tour" en Estados Unidos ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19). De momento Big Hit Entertainment no ha confirmado o desmentido los rumores.