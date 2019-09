RM de BTS da generosa donación para la educación musical

RM llevó a cabo una generosa donación a una escuela especializada para personas con problemas de audición; de acuerdo con la Escuela Samsung de Seúl (Corea del Sur) el rapero y líder de BTS donó 100 millones de wones (aproximadamente 83 mil 794 dólares ) a la escuela con motivo de su cumpleaños.

La Escuela Samsung de Seúl también informó Namjoon solicitó que su donación se utilizara para la educación musical. Un representante de la institución educativa comentó al respecto: “recibimos la donación junto con su esperanza de que los estudiantes con discapacidad auditiva puedan encontrar muchas maneras de disfrutar la música juntos. Planeamos usar su donación para ampliar la educación musical de nuestros estudiantes y los conciertos de artes escénicas”.

El director Shin Rae Bum agregó: “apoyaremos una amplia variedad de actividades musicales para nuestros estudiantes con discapacidad auditiva, para que puedan encontrar la felicidad a través de la música y ganar más confianza social”.

Como el ARMY sabe, los chicos de BTS llevan a cabo este tipo de donaciones cuando cumplen años, una manera de agradecer lo mucho que han recibido desde que forman parte de esta sensacional agrupación musical.

El pasado 12 de septiembre RM cumplió 25 años de edad; luego de recibir una infinidad de muestras de amor por parte del fandom, el líder de Bangtan compartió en Twitter y en Weverse una carta de su puño y letra, carta que conmovió al ARMY.

Dear ARMY (querido ARMY)

¿Te encuentras bien en este verano lluvioso?

Para ser honesto, no puedo recordar mis cumpleaños antes de mis veintes. Recordando, fueron un poco especiales y un poco simples. Siento esto incluso más, luego de darme cuenta que un cumpleaños no es un día para ser felicitado, sino un día en donde debería sentirme agradecido con mis padres.

Ya es la séptima vez que recibo gran cantidad de mensajes el 12 de septiembre, el cual solía ser un día simple para mí.

Shakespeare dijo: ‘somos anunciados por nuestros amigos amorosos’. Me doy cuenta una vez más que la persona que soy hoy es alguien que es conocida gracias a todos ustedes a quienes amo, y alguien que se ha vuelto mucho más especial. Una vez más, espero poder convertirme en alguien que pueda hacerles saber a otros acerca de todos ustedes a través del amor y las verdades triviales, y como siempre he dicho, espero que mis sentimientos que no se pueden expresar a través de las palabras puedan llegar incluso a una persona más.

No podría atreverme a decir que he sido testigo de todo el amor que se expresó hoy, pero lo recibiré con agradecimiento a través de esta breve carta.

Espero que podamos ser más felices incluso por solo una hora más. Los amo.

Namjoon.