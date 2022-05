RM, líder de BTS, expresa su gran gozo ante la reunión con Joe Biden, Presidente de Estados Unidos

Asimismo, BTS renovó con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , su campaña contra la violencia "LOVE MYSELF" , la cual a recaudados fondos para ayudar a UNICEF en su misión de poner fin a la violencia contra los niños y jóvenes.

"He llegado a amarme a mí mismo, por quien soy, por quien fui, y por quien espero convertirme (...) Tengo muchas fallas y muchos miedos más, pero me abrazaré lo más que pueda y estoy empezando a amarme poco a poco. ¿Cuál es tu nombre? Habla por ti mismo".

Mediante un comunicado de prensa, publicado a través de redes sociales, se informó que BTS , enviado especial de Corea del Sur para la diplomacia pública (nombramiento otorgado por Moon Jae In, ex Presidente de la República de Corea), discutirá con Joe Biden sobre la inclusión y representación asiática, así como los crímenes de odio y discriminación , que se han convertido en temas más prominentes en los últimos años.

