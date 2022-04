¡RM podría ser líder del mundo! El rapero de BTS responde a las críticas por no ganar el Grammy

No solo la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos, volvió a usar a la agrupación surcoreana BTS para tener mayores niveles de audiencia, sino además, los Idols recibieron muchos comentarios maliciosos por no haber ganado el Premio Grammy en la categoría "Mejor actuación de dúo o grupo pop", durante la ceremonia que se llevó a cabo a principios de este mes en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Casi una semana después, BTS dio comienzo a una serie de cuatro conciertos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, como parte de su nuevo tour mundial "Permission to dance on stage". Cabe resaltar que a los pocos minutos de salir a la venta los boletos, estos shows se convirtieron en sold out.

En el primero de estos conciertos, antes miles de seguidores, el rapero, productor y compositor Kim Namjoon, mejor conocido como RM, líder de BTS, habló sobre lo ocurrido en los Premios Grammy 2022 y de la mejor manera, le cerró la boca a todos esos haters.

Casi al final del concierto "BTS Permission to dance on stage - Las Vegas", RM mencionó que habían estado escuchando sobre lo que sucedió en los Grammys: "pero ya saben, ¿a quién le importa una mierda eso?". Sobre las críticas recibidas, externó: "odiar es su libertad y tienen el derecho de odiar, pero yo prefiero ir a un café con mis amigos y olvidarme de eso, soy un adulto, así que no voy a twittear sobre ello".

Asimismo, Nam fue ovacionado por su fiel legión de fans al dejar muy en claro esto:

De todas maneras, nosotros no vinimos a Las Vegas por los Grammys, nosotros vinimos a Las Vegas para ver a ARMY.

El líder de Bangtan Sonyeondan dijo que los récords y títulos son importantes, pero para ellos eso no tiene gran prioridad, ya que todo el trabajo que han realizado desde su debut, es para poder estar cara a cara con sus fans

"Es nuestra primera razón, comenzamos por estar estas dos horas, bailando, cantando, vernos cara a cara, todo esto es por esta comunicación, ¿estamos haciéndolo bien? Los amo, así que dejen que los haters odien y que los amantes amen. Los amo, paz".

Los fans de Bangtan han comentado en redes sociales, que RM siempre tiene las palabras adecuadas para cada situación, y que tanto la banda como el fandom, no pueden tener un mejor líder.