RM revela al ARMY que BTS está trabajando en un nuevo álbum

RM, líder de BTS, realizó una transmisión en vivo a través de BANGTANTV, el canal de YouTube de BTS, donde comentó a todo el fandom que los "Príncipes del Pop" han comenzado a trabajar en una nueva producción discográfica.

Estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han adivinado, pero vamos a lanzar otro álbum.

"Hemos comenzado a prepararnos para ello, vamos a compartir ese proceso de preparación con ustedes, hasta el momento no se han decidido detalles, solo acabamos de empezar a hablar de ello, que vamos a crear algo nuevo, vamos a trabajar duro para hacer eso", informó Kim Namjoon.

RM causó expectación entre el ARMY ante esta fabuloso anuncio, a lo que agregó: "no estamos seguros de cuándo se lanzará ese álbum, estoy seguro de que habrá momentos que no vamos a querer mostrar porque el proceso de creación del álbum no siempre es hermoso".

Pero a pesar de que no sabemos cuál será el resultado final, haremos nuestro mejor esfuerzo.

Ante la cuarentena global por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), BTS estaba probando nuevas formas de estar en contacto con el ARMY, como esta primera transmisión en vivo que hizo en el canal BANGTANTV.

"No es que este contenido tenga un nombre específico, con nuestros conciertos pospuestos o cancelados y la situación extendiéndose durante un largo período de tiempo, llegamos a la conclusión de probar algo nuevo, solo queríamos compartir lo que hemos estado haciendo para sentirnos más conectados y que estamos haciendo muchas cosas juntos", explicó RM.

De ahora en adelante, planeamos compartir nuestras vidas con ustedes aproximadamente una vez por semana.

También te puede interesar:

BTS obtiene histórico récord en la lista de álbumes de Gaon Chart

RM de BTS, un chico a prueba de balas

BTS manda esperanzador mensaje al ARMY ante pandemia de COVID-19