Rafa Balderrama dice qué hace para tonificar su cuerpo

El conductor de televisión Rafa Balderrama, quien durante varios años padeció sobrepeso, dice qué hace para tonificar su peso, tras haber perdido 100 kilos. Rafita, con fuerza de voluntad y pensando en su salud, hizo cambios en su aspecto físico.

A través de sus redes sociales, Rafita Balderrama muestra la incansable lucha que hace para verse con un cuerpo que antes quizá había imaginado, pero no se animaba a hacer algo para verlo convertido en realidad.

Hace más de diez años Rafita comenzó con su propósito de intentar bajar de peso, cosa que logró poco a poco a base de ejercicio, cirugía y dietas. Logró bajar más de 100 kilos.

Rafita consiguió tener brazos y un abdomen de acero y es en Instagram donde los presume con orgullo.

El famoso conductor de televisión se ha convertido en otra persona y lo más importante es que se siente bastante bien de salud.

En entrevista con TVNotas, Balderrama compartió que tras haberse quitado de encima tantos kilos de sobrepeso pudo sentirse mejor y hasta verse más joven frente al espejo.

Cuando me veo al espejo, digo: ¿quién es ese chavito? Rejuvenecí unos añitos, lo que más me gusta es que no perdí mi sonrisa, sigo siendo el mismo Rafa Balderrama", resaltó.