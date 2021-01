Rafa Becerra lanza su nueva canción "Hoy", acompañada de un valioso mensaje

El 2021 promete ser un grandioso año para el cantautor Rafa Becerra; el artista originario de Mazatlán, Sinaloa lanzó su nueva canción titulada "Hoy", que forma parte de su EP que lleva el mismo nombre. Su nuevo sencillo es una clara muestra de su gran talento y sensibilidad como intérprete, considerado como una de las voces más prodigiosas de la música sinaloense.

"Hoy", la nueva canción de Rafa Becerra llena de romanticismo, fue compuesta por él mismo en compañía de Salvador Hurtado, Cuitla Vega, Iván Gámez y Rolando Lesmo, producida por Luis Díaz y Javier Mendoza con un impecable y espectacular acompañamiento de banda sinaloense. El respectivo video musical mostrará bellos paisajes y locaciones de Comala en el estado de Colima, México.

Para iniciar la promoción del tema, el cantautor llevó a cabo una campaña en sus redes sociales, en la que comparte un importante mensaje con sus seguidores: aprovechar y vivir el hoy en nuestras vidas en todas las maneras posibles, hoy más que nunca dada la situación que se vive a nivel mundial ante la pandemia el Covid-19.

Hoy valora, te reto a que pienses en todo aquello que hoy tienes: salud, estabilidad, amor, familia, amigos. ¡Todo merece ser valorado!

La canción está disponible en todas las plataformas digitales de música, así como en los medios tradicionales como la televisión y las estaciones de radio más importantes de México y Estados Unidos; el nuevo EP de Rafa Becerra también incluye los temas "Tus ojitos", "Con todo y defectos" y "Pasémosla bien", todas de su autoría.

A principios de 2020 Rafa Becerra firmó un importante contrato discográfico con Gerencia 360, para expandir sus horizontes y convertirse en uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano, de la mano del equipo de la compañía que dirige Luis Del Villar.

Rafael Becerra Valdez tiene una trayectoria musical de 16 años, logrando colocarse en el gusto del público por su manera de cantar e interpretar cada una de sus canciones. En el año 2015 unió fuerzas con Banda la Super Corona, agrupación con muchos años de trayectoria y con quien Rafa Becerra iniciaría su carrera como solista, dando paso a Rafa Becerra y su Banda La Súper Corona.

Con éxitos como "Un loco", "Ya decídete", "Llegaste" y muchos otros más, Rafa Becerra, continúa como uno de los consentidos en el ambiente musical y sigue escribiendo su historia.

Anteriormente el sinaloense cosechó gran éxito con su sencillo "No que no" que compuso junto a Salvador Hurtado, Cuitla Vega y Javier Mendoza; fue la canción "punta de lanza" de su anterior EP integrado por cuatro canciones inéditas: "No que no", "Mi viejecita", "Aquí seguimos" y "Sin pagar".