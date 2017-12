Rafa Márquez contrademanda a Adriana Lavat

Al parecer la estrategia de Adriana Lavat le salió muy mal y es que ahora ella está obligada a pagar las colegiaturas de sus pequeños hijos, además de que un juez redujo la pensión que el jugador Rafael Márquez realizaba.

Y es que hace dos meses la ex actriz interpuso una demanda contra el futbolista del Atlas ya que se había retrasado con la pensión de los menores; aunque al parecer todo se salió del control ya que Adriana rompió una cláusula de confidencialidad, la cual Rafa aprovecho para una contrademanda.



El capitán de la selección mexicana recibió la aprobación de un juez y decidió reducirle la mitad de 7 mil dólares que aporta para la manutención de sus hijos, además ordenó que Lavat devolviera 18 mil dólares y que de ahora en adelante se haga a cargo del pago de las colegiaturas.



El retraso del pago de las manutenciones se debió al congelamiento de las cuentas del deportista situación que a Adriana no le intereso.

Cabe mencionar que hace unos meses Adriana fue tachada de "interesada" a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz que luchó arduamente por una jugosa pensión para sus hijos, dejó entrever que la imagen fue publicada con buenas intenciones y que los ataques hacia su persona han sido injustos.

Mis hijos me conocen, saben quién soy. La gente que me quiere sabe de dónde vengo, por dónde he pasado. A ti que hablas de los demás, te pido que le eches un vistazo a tu vida, que te des un poco más de amor y que tengas algo más que hacer que juzgar y criticar a los demás”, expresó.



El video de Lavat ha sido reproducido más de 10 mil veces y conmovió a un centenar de seguidores que no dudaron en mostrarle su apoyo.

PROBLEMAS DE RAFA MÁRQUEZ

Ciudad de México.- La visa del capitán de la selección mexicana Rafael Márquez fue cancelada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras ser acusado por un supuesto lazo con el narcotráfico.

A través de un comunicado se dio a conocer la situación del defensa de Atlas y su participación como testaferro del narcotraficante, Raúl Flores Hernández.

Rafa Márquez junto con el cantante de música regional Julián Álvarez, presuntamente son miembros de una organización delictiva encabezada por Raúl Flores Hernández.

Además las empresas que posee el internacional mexicano que están siendo investigadas por las autoridades estadounidenses.

El capitán del Atlas y de la selección mexicana, no podrá ingresar a territorio norteamericano debido a su relación con la delincuencia organizada.

Para el jugador es fundamental que se resuelva su situación jurídica lo más antes posible para permitirle entrar al país y disputar encuentros amistosos con la selección mexicana, de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Márquez buscaba disputar su quinta copa del mundo, empatando a jugadores legendarios como el portero mexicano la "Tota" Carvajal y el alemán Lothar Mattheus, pero a como está la situación, se ve complicado que el ex jugador del FC Barcelona pueda lograrlo.

