Rafael Amaya está soltero, busca novia y dice que está dispuesto a "ver candidatas"

México. Con la promesa de que ya no se le va a perder tanto a sus fans, el actor Rafael Amaya se dirigió a ellas a través de un video en Instagram, donde lo acompaña su amigo el cantante Roberto Tapia.

Tras una recaída en las drogas y el haber estado en una clínica de rehabilitación, Rafael Amaya agradece a sus seguidores el apoyo incondicional, además refiere que está soltero y busca novia.

Rafael, famoso por su papel en la serie de televisión de Telemundo El Señor de los Cielos, se muestra contento en el video que él y Roberto Tapia comparten en sus respectivas redes sociales y menciona que sigue en proceso de recuperarse física y mentalmente.

Sobre su reaparición en la nueva temporada de El Señor de los Cielos, recalca:

Tengo muchas propuestas de trabajo, tengo que pensarlas con el alma, ahora lo importante es estar bien física y mentalmente y agradezco a Dios, a mis amigos y familiares que no me han perdido la fe."

Y también se refirió al supuesto video en el que lo grabaron desesperado en la calle corriendo y gritando, en una situación dificil.

Son puros chismes, puro mitote, no crean nada. Tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro, aquí estoy y lo que se ve no se juzga”

Además el sonorense reconoce que sus adicciones lo llevaron a un punto muy bajo, pero que ahora se encuentra totalmente sobrio y contempla visitar muchas ciudades para saludar personalmente a sus seguidores.

La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol. Me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”.