Rafael Amaya fue hospitalizado por comer en el set de 'El Señor de los Cielos'

Hace apenas una semana el set de "El Señor de los Cielos" vivió el luto del fallecimiento de Sebastián Ferrat tras haber contraído una batería de la carne de puerco por haber comido presuntamente en el set y ahora Rafael Amaya denuncia que terminó en el hospital por la misma razón; el descuido que tienen con los alimentos.

El reconocido protagonista de la serie pudo haber terminado de la misma manera en que su compañero, Sebastián Ferrat, terminó, pues se quejó de los alimentos que ofrecían mientras grababan y se reveló que se intoxicó, por lo que tuvo que dar a parar hasta el hospital.

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron durante una de las transmisiones del programa de chismes "Chisme No Like", que Sebastián no fue el único que se enfermó tras ingerir los alimentos preparados por la producción de la serie.

De acuerdo con algunas declaraciones, el actor Rafael Amaya de 42 años denunció que la comida que ofrecen entre grabaciones tiene mucha falta de higiene.

Rafael Amaya acusó en algunas ocasiones que se había intoxicado por comer en el set debido a que no había un buen servicio de higiene y por esa razón estuvo hospitalizado", revelaron los periodistas.

Fue el pasado domingo 29 de diciembre cuando el actor Sebastián Ferrat, reconocido por el papel de "El Marcado" en la tercera y cuarta temporada de la narcoserie, falleció a causa de un parásito que adquirió tras comer carne de cerdo en mal estado.

La enfermedad que terminó con la vida del actor mexicano de 40 años es la cisticercosis, una infección parasitaria en la que las larvas se adhieren a los tejidos esenciales, incluyendo al cerebro.