Rafael Amaya reaparece en Instagram junto a su mánager Karem Guedimin, pero su rostro luce distinto

El actor mexicano Rafael Amaya estuvo desconectado de sus redes sociales desde abril de 2018 y desde hace unas semanas, ha estado posteando en su cuenta de Instagram unas fotografías con las cuales muestra a sus miles de seguidores, estar preparándose para su regreso a la televisión.

Este fin de semana el protagonista de la serie "El Señor de los Cielos" de la cadena hispana Telemundo, publicó una fotografía junto a su representante Karem Guedimin desde una casa en la playa en Miami, Florida. En dicha imagen podemos ver al actor de 44 años de edad y originario de Hermosillo, Sonora muy contento, sin embargo, su rostro luce un tanto distinto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ese no es Rafa la cara no se ve igual", expresó una de sus seguidoras en Instagram. Asimismo muchas fans del actor de televisión pidieron no criticarlo, pues ha pasado por momentos complicados por la enfermedad que tuvo y que lo obligó a salir de la serie "El Señor de los Cielos", así como por sus problemas de adicción que lo llevaron a estar internado varios meses en al clínica de rehabilitación del ex campeón del boxeo Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

Leer más: ¿Qué le pasó a Marcela Basteri mamá de Luis Miguel? ¿Luisito Rey la sepultó en la casa de Las Matas?

"Obvio que es él pero estamos opinando lo cambiado por su proceso que está llevando", "por toda la droga que se metía hasta el rostro le cambió, pero me resulta extraño ese cambió, hasta parece que se hizo una cirugía en la cara" y "su rostro es tan distinto", son otros de los comentarios en la fotografía que compartió Rafael Amaya.

Aunque algunas personas se enfocaron en su apariencia física, otras más le mandaron muchas muestras de apoyo.

A seguir luchando por lo que quieras, que con la ayuda de Dios todo va a salir bien.

Otra de sus seguidoras escribió: "no te imaginas cuánto te extrañamos, nos encanta verte sonreír".

Leer más: La razón por la que Irán Eory rechazó casarse con Cantinflas

Anteriormente la revista TVNotas publicó que Rafael Amaya padecía delirio de persecución, a consecuencia de sus adicciones. En una transmisión en vivo junto a su amigo y compadre Roberto Tapia, comentó que se trataba de "puros chismes, puro mitote, no crean nada".

"Tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro, aquí estoy y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes".