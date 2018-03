El joven actor Rafael Serdán, hace el bien sin mirar a quien

Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El actor Rafael Serdán estaba por concluir el proyecto "Lánzate show", cuando recibió una maravillosa propuesta, formar parte del elenco base de la nueva temporada de "Como dice el dicho": “estoy enormemente agradecido con esta oportunidad que se me dio”, dijo con mucho entusiasmo el joven actor en una agradable charla con EL DEBATE.

Rafael Serdán, comunicólogo de profesión. Foto: cortesía

En la octava temporada de "Como dice el dicho" que se transmite por Las Estrellas, el personaje de Rafael Serdán se centra en las redes sociales.

“Mi personaje se llama Rafa, así como yo, Rafa lo que hace es ayudar a la gente mediante redes sociales, a que me refiero con esto, si alguien en el capítulo tiene algún problema, el no encontrar a un familiar, a su mamá, a su papá…yo los ayudo a encontrarlos por redes sociales o mediante redes también, si alguien está secuestrado, por si lo han visto… ahorita el impacto que tiene cualquier red social es enorme, esa es la parte donde yo ayudo, me gusta el personaje, se parece un poco a mí en el sentido de ser noble, que ayuda y otras cositas que tiene por ahí”.

Formar parte de uno los programas más exitosos de la televisión mexicana, ha significado para Rafael Serdán, estar caminando por el sendero corrector en esta profesión, la actuación.

El hecho de poder formar parte del elenco, es un escalón más.

"Y que mejor que hacerlo y compartir créditos con grandes personalidades como Sergio Corona, una inminencia en la actuación, un grande y que yo lo admiro muchísimo, se le aprende día a día a él, así como también a quien te dirige, a los técnicos, a los camarógrafos, a toda la gente que forma parte de esta familia, es importante siempre mantener la buena vibra y sobre todo la calidad de eso, de trabajar en conjunto”.

Aunque las personas han dejado de ver un poco la televisión con la llegada de las plataformas como Netflix, Blim y varias más, Como dice el dicho ha sabido mantenerse en el gusto del público y una prueba de esto, el estreno de una temporada más.

“El éxito se debe gracias a todos ustedes, el público, la gente es quien hace a un programa definitivamente, me queda más que agradecer enormemente a todos los que han sido parte de estas ochos temporadas y que una más todavía, eso habla de que el público le tiene mucho cariño, además es un programa de los fuertes dentro de la empresa, que indudablemente el rating es el que nos ha favorecido y súmale a eso las historias, ya que son historias actuales que vemos día a día en este país tan maltratado por la delincuencia, por la inseguridad, pero bueno, aquí la importancia de todo esto es que la gente pueda tener un poquito de entretenimiento”.

Rafael Serdán resaltó:

Tenemos la suerte, la fortuna y la bendición de aun tener ese raiting que necesitamos para que el programa siga vigente.

Un dicho que el actor arraiga a su vida, es aquel que dice, haz el bien sin mirar a quien.

Rafa, mi personaje, con Rafael Serdán se identifica mucho con eso, con hacer siempre el bien, con ser buena onda, tener siempre una sonrisa y contagiar a la gente de esa buena vibra, cuando trabajamos con una sonrisa, cuando hacemos lo que nos gusta no lo trabajas, lo juegas, lo disfrutas, lo sientes.

Sonríe, te ves mejor! #Smile Una publicación compartida de Rafa Serdán (@rafaelserdan) el Ene 31, 2017 at 10:29 PST

Rafael Serdán es comunicólogo de profesión. Despertó hace unos años en sí, el gusto por la actuación, se propuso intentarlo y helo aquí.

“Una vez que pise este campo dije: ‘me gusta’ y cuando algo te gusta no hay quien te pare, no es como que lo traigas de nacimiento, si tú tienes esa visión, esas ganas de estar en alguna parte aunque tengas 30, 40, 50 años…si tocas ese campo y además eres bueno para eso, te sientes capaz de hacerlo, lo puedes hacer”, manifestó.

Una tarde casual. Una publicación compartida de Rafa Serdán (@rafaelserdan) el Mar 13, 2018 at 5:07 PDT

Rafa Serdán sueña en grande y con ese talento que tiene en la actuación, más que válido. El intérprete se pone de ejemplo a Eiza González, una mexicana que está triunfando en Hollywood.

“Yo creo que el tener la oportunidad de conocer a una personalidad como Al Pacino, sería una meta dentro de mi vida, creo que el hecho de compartir una conversación con una personalidad como él, ya sería una clase de mi vida y hacer una escena con él, un reto también importante y lo haría por supuesto”.