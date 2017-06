Rafael Serdán, en busca de tesoros en Mazatlán

Mazatlán.-Esta semana, el conductor Rafa Serdán llegó desde su tierra natal, Veracruz (donde fue este fin de semana a ver a su familia), a Mazatlán para hacer la grabación de cápsulas y entrevistas el programa Lánzate show, el cual se transmite por Univisión. En entrevista con EL DEBATE, habló de su visita al puerto y de la participación que tendrá en Como dice el dicho, de Televisa.

Grabará en Sinaloa

Indicó que su arribo al puerto sería el lunes y para iniciar este martes las grabaciones de las cápsulas con las cuales busca plasmar las bellezas de este lugar.

“La idea es mostrar su cultura, su gastronomía y su gente, que es tan hospitalaria. La idea es grabar desde el martes al jueves. Vamos a recorrer sitios turísticos y representativos del puerto.”

Resaltó que uno de los intereses es grabar algunas entrevistas con artistas de estas tierras. Tiene en la mira a Calibre 50 y a Espinoza Paz.

Expresó que el estado es un lugar de muchos talentos en la música regional, por ello van a aprovechar su estancia para entrevistarlos.

“El programa es muy divertido, es pura adrenalina. Buscamos que el público se divierta con nosotros, por eso ahora que estemos en Mazatlán, nos vamos a pasear en un yate, vamos a mostrar la belleza del mar.”

Faceta de actor

En otro tema, comparte que hace un mes grabó un programa de Como dice el dicho, en el cual se abordará con mucho respeto la homosexualidad. El programa se trasmitirá el miércoles 28 de junio.

“Hablaremos de la comunidad lésbico-gay. Buscamos que la gente abra los ojos, hacerles entender que ellos también tienen derechos, forman parte de la sociedad, son seres humanos y que no hay nada de qué avergonzarse.”

Sus recientes trabajos como actor en novelas en la televisión fueron con Despertar contigo y Sueño de amor. Refirió que si vuelven a invitarlo, está dispuesto a sumarse al proyecto que se le presente, aunque por ahora en Televisa hay muchos cambios y desconoce qué vaya a pasar.

“Me gustaría seguir creciendo, expandirme. Me encanta conducir, actuar, me gusta mucho la conducción, esperar que más adelante se dé la oportunidad de hacer un programa familiar, de concurso, eso me encanta. Uno como artista tiene que estar abierto a todo.”

Preparación

Con tal de lograr ser más profesional, ha tomado talleres y cursos de distintas disciplinas, entre ellas canto y modelaje.

“En la música no me veo grabando un disco, al menos hasta ahorita no. Lo que sí es que me visualizo en los musicales, busco ser un artista más completo, por ello realizo tanto en México como otros lugares hacer cursos”, concluyó.

