Ramiro Delgado acusa a Lupe Esparza de malos manejos en Bronco

Ramiro Delgado, uno de los integrantes y fundador de la conocida agrupación Bronco, acusó a Lupe Esparza (de quiene es compadre) de traición, malos manejos de dinero y maltrato.

En una entrevista con el Programa Hoy, el músico Ramiro Delgado señaló que después de trabajar 33 años en los mejores escenarios, la agrupación que años atrás fue toda una sensación, actualmente está dividida.

El integrante de Bronco denunció la mala actitud de Lupe Esparza hacia él, luego de que su salud se viera afectada, debido a la subida de presión arterial.

"Me he quedado sentado, la última fecha que tuvimos el primero de marzo me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, con el problema de mi salud".

Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó.

Según el matutino de Las Estrellas, hoy en día el grupo originario de Apodaca, Nuevo León cobra poco más de un millón de pesos por presentación, pero Ramiro Delgado, detectó que había malos manejos en el dinero al ver que sus depósitos no eran lo que correspondía.