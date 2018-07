Ramón Ayala, a dueto rendirá homenaje a la música norteña

McAllen, Texas.- Hace tiempo que Ramón Ayala prepara un nuevo álbum. Será una súper producción de puros duetos para homenajear a la música norteña. Un disco más para agregar a su discografía de éxitos y así conmemorar más de medio siglo de trayectoria artística.

Con todo esto Ramón Ayala, el "Rey del Acordeón", busca engrandecer a este maravilloso género norteño que por generaciones se ha mantenido vigente pese a nuevas corrientes musicales y nuevos sonidos que se le vienen agregando.

El legendario de la música norteña prepara este álbum minuciosamente, no sabemos con exactitud, pero en éste podría incluir unos 15 temas de los más reconocidos que componen su discografía y que lo han encumbrado como el "Rey del Acordeón".

Sabemos que contará con la colaboración de importantes grupos de la música norteña y también del género urbano. Sin duda un proyecto muy interesante para la música norteña en donde hasta agrupaciones de rock quieren participar y formar parte del histórico álbum musical de Ramón Ayala y los Bravos del Norte.

San Antonio, Texas vibra con la esencia de la música norteña

Por lo tanto, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte continúa con su exitosa gira de conciertos por Estados Unidos. Este sábado San Antonio, Texas fue testigo del protagonismo de tres grandes de la música norteña, Ramón Ayala, Grupo La Leyenda y Grupo Palomo.

Foto: EL DEBATE

Miles de fanáticos asistieron a este concierto denominado “De lo bueno lo mejor”, en donde las tres agrupaciones del mero norte ofrecieron un gran espectáculo con el mero sabor y la esencia de la verdadera música norteña.

En este mismo escenario el público fue testigo y disfrutó de una emotiva mezcla musical de experiencia y juventud tras la extraordinaria actuación de Elíseo Robles Jr. voz del Grupo La Leyenda y Ramón Ayala. Aquí aplica el dicho de “Hijo de tigre pintito”, la voz de Elíseo Robles Jr. es muy similar, tiene los matices y colores de voz idénticos a su famoso padre Elíseo Robles, "La voz de oro".

Los tragos amargos de Ramón Ayala

Han pasado días desde el incidente protagonizado por un fanático de Ramón Ayala quien se molestó por el cobro de 20 dólares por la fotografía registrada con el "Rey del Acordeón", mientras tanto Ramón Ayala continua con su exitosa gira de conciertos en Estaos Unidos.

El caso de la fotografía tras ser evidenciado a través de las redes sociales, a Ramón Ayala le llueven críticas, pero también hay solidaridad y la mayoría de compañeros del gremio musical y fans lo defienden, como es el caso de Chiquis Rivera y oros más que le dan la razón bajo el argumento que también cobran sus fotografías.

Como periodista, he sido testigo del como algunos grupos y solistas, claro no todos, cobran la foto del recuerdo. Entre los casos más recientes está Espinoza Paz, el sinaloense o su equipo de trabajo cobra 30 dólares y si es una pareja por la fotografía son 60 dólares, el día del evento en Atlanta, GA algunos fanáticos se quejaron por el elevado costo, pero se tomaron la foto, otros más han llegado a cobrar 200 dólares y hasta más por una fotografía y así sucesivamente les podría enumerar infinidad de casos.

Tras el incidente, Ramón Ayala le contestó al individuo quien no dejaba de grabar la evidencia, como un hecho a propósito de molestar, el "Rey del Acordeón" le dijo tajante, “Para ti es en 40, para que se eduque”, creo que el señor Ayala no le hubiera contestado, son hechos en donde ambos merecen respeto, tanto el artista como el público, aparte el adquirir un boleto para ingresar a cualquier evento artístico, sea en México o en Estados Unidos no da derecho al acceso para fotografiarse con los cantantes o agrupaciones, esa es decisión de cada uno de ellos.

Gracias Fort Worth TX!!! Una publicación compartida de Ramon Ayala (@iamramonayala) el 30 Jun, 2018 a las 11:03 PDT

Después de todo el escándalo de la fotografía, vimos publicado en sus redes sociales un comunicado en donde Ramón Ayala se defiende, explica y se justifica del cobro por las fotografías registradas en cada uno de sus conciertos, además argumenta que muchos fanáticos si compran la imagen, porque es un valioso recuerdo que se llevan a casa del legendario de la música norteña.

Gracias Castro Valley CA! Una publicación compartida de Ramon Ayala (@iamramonayala) el 16 Jun, 2018 a las 8:22 PDT

Mientras tanto, Ramón Ayala continúa con su gira de conciertos por Estados Unidos y además está con la promoción de su tequila “Tragos amargos”, bajo el nombre de uno de los máximos éxitos musicales que ha tenido el cantante durante su extensa trayectoria.

El tequila de Tragos amargos, está hecho en Zapopan, Jalisco es triple destilado, es un tequila blanco y en reposado, este es con carácter y suavidad, obviamente es para saborearse porque no es fuerte pero si muy suave, es cien por ciento agave.