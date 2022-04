Ramón Ayala se desmaya en pleno concierto al cantar el tema Que Me Lleve el Diablo

Ramón Ayala de 76 años de edad, tiene a todos sus fans preocupados, esto después de que se desmayara en uno de sus conciertos tras haber terminado una de sus canciones, lo que de inmediato alarmó a todo su equipo de trabajo, quien de inmediato fue ayudarlo, pues pensaron que al momento de la caída se dio un mal golpe.

Fue en el BorderFest donde se puede ver a Ramón Ayala finalizando el tema Que Me Lleve el Diablo, cuando de pronto cae desvanecido ante la mirada del público quienes de inmediato gritan para pedir auxilio, en ese momento fueron los mismos músicos quienes estaban junto a él, quienes le dieron apoyo.

Tras unos segundos en el suelo, el cantante mexicano de inmediato se reincorpora con la ayuda de sus colegas, quienes le preguntan como está después de la caída, por lo que con una sonrisa al parecer todo está bajo control, pues es bien sabido que el famoso es de madera fuerte, por lo que no se le ve preocupado.

Entonces llega el momento que toca estar sentado tocando verdad y ahora no pude, me caí pa'tras, dijo Ramón Ayala para que el público no se preocupara, pues realmente el desvanecimiento impactó a todos sus fans.

"Un artista debe de saber cuándo ya se tiene que retirar por salud propia y por respeto al su público", "Yo siempre he tenido miedo cantar esa canción por ese último verso", "Siento mucho Don Ramón lo sucedido,, pero pido a Dios que se recupere pronto siga divirtiéndonos con sus lindas canciones . Esteremos pidiendo a Dios por salud", escriben las redes.

Incluso horas más tarde, Ramón Ayala de inmediato lanzó un video más personal donde asegura estar mejor que nunca y que hay Rey del Acordeón para rato, pues aún tiene muchas fechas para dar conciertos, pero lejos de eso agradeció todas las oraciones que le mandaron para que se recuperara pronto.

Cabe mencionar que el famoso es una leyenda en el regional mexicano, por todo lo ha logrado a través de las décadas, además de tener varios éxitos musicales los cuales se siguen escuchando.