Maestro de Nicky Jam orgulloso por su logro en el Mundial Rusia

En un emotivo mensaje en su cuenta personal de Facebook, Ramón Cotto, ex maestro del rapero puertorriqueño Nicky Jam, recordó cuando Nick Rivera Caminero cursaba sus estudios en la escuela secundaria superior Miguel Meléndez Muñoz, y se le acercó para expresarle sus deseos de ser cantante.

Foto: AFP

Ramón Cotto relató el momento en el cuál Nick Rivera decidió su nombre artístico (Nicky Jam) a pesar de que una maestra le cuestionara su interés por la música.

"Tocó el timbre del segundo periodo en la MMM de Bayamón. Mi inquieto estudiante del 7-3 entra a darme su queja: 'Cotto, una maestra me dijo que si yo me creía que de cantar voy a vivir'. Mirándolo le dije: 'Claro que podrás hacerlo. ¿Ya tienes un nombre artístico?'. Y me dijo: 'Estoy pensando en eso'. A los pocos días, nuevamente entra a mi salón tras sonar el timbre y me dice: "Cotto, ya pensé en el nombre". Y tomando la tiza fue a la pizarra y escribió: "Nicky Jam", narró Ramón Cotto.

Foto: AFP

El ex maestro de Nicky Jam manifestó cuan orgulloso estaba de quien fuera su estudiante:

Hoy, al encender mi TV, lo veo cantando en el evento de mayor audiencia del mundo, y lo hizo en español. Me pregunto, dónde estará la persona que le dijo aquellas cuestionables palabras.

"Maestros, nunca tomen en poco los sueños e ilusiones de sus estudiantes. Porque muchos de sus corazones están templados en la lucha, el sacrificio y la perseverancia", concluyó su mensaje Ramón Cotto.

Nicky Jam fue el encargado de poner la música a la final del Mundial Rusia 2018. Empezó interpretando su éxitoso tema "X (equis)" y "Live it up" junto a Era Istrefi y Will Smith.