Ramón Valdés a 32 años de su muerte, Miguel Valdés recuerda a su abuelo con estas historias

Este domingo 9 de agosto se cumplen 32 años de la muerte de Ramón Valdés, uno de los actores más queridos de la serie El Chavo del 8, creada por el genio del humorismo Roberto Gómez Bolaños. En su cuenta de Twitter Miguel Valdés, nieto de Don Ramón, suele compartir historias, anécdotas, videos y fotografías del querido "Monchito" para mantener siempre vivo el recuerdo de su abuelo.

Con motivo del aniversario luctuoso número 32 de Ramón Valdés, su nieto Miguel Valdés escribió en sus redes sociales: "32 años abuelito, te recordamos con amor y con cariño, la gente nos ha ayudado a mantenerte en nuestros corazones gracias a ellos te veo en todos lados, tu legado sigue y estarías feliz de ver cómo te quieren en todo el mundo, tú estás descansando pero nosotros no te olvidaremos".

Miguel Valdés, quien dio su voz para el personaje de Don Ramón en la serie animada de El Chavo del 8, contó en una de sus tantas historias sobre su abuelo, que el actor siempre tuvo los pies sobre la tierra y aunque gozaba de mucha fama, nunca perdió su humildad. En la vida real Ramón Valdés tuvo problemas en algunas ocasiones para pagar la renta.

Antes de ser Don Ramón de El Chavo del 8, lógicamente como todos tuvo problemas económicos y en esa época la realidad es que era un poquito más difícil llevar el sustento a casa, mi mamá me que literalmente llegaron a desalojarlos de sus casas por no pagar la renta, yo creo que el haber vivido ese tipo de cosas antes de lograr todo lo que logró, hizo que no se le subiera.