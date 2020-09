Rancho y Barrio lanzan nuevo sencillo

Culiacán, Sinaloa. Con una propuesta nueva, innovadora, quienes ponen los pies sobre la tierra para permanecer dentro del ámbito musical, Noé Peral, originario de Culiacán, Sinaloa, y Bobby Castro, de Los Ángeles, California, se unen en una sola voz, a pesar de sus contrastantes estilos, con la única finalidad de perseguir sus sueños y conquistar a su público con su música, y se lanzan como Rancho y Barrio.

En entrevista vía online para EL DEBATE, los artistas platicaron sobre su nuevo lanzamiento llamado Almas perdidas, tema que es autoría del vocalista Bobby, quien con un concepto totalmente innovador busca con su canción ayudar a que sus fans tomen conciencia sobre los mensajes que tienen en sus corridos. Además, este viernes estarán promocionado un nuevo tema y a finales de año lanzarán su nuevo disco cargado de muchas colaboraciones.

¿Cómo han estado en este tiempo de pandemia?



Muy bien y lo bueno es que ahorita los estudios están a todo lo que da, con toda la gente que trabaja en esto; está repleto porque la gente no tiene de otra más que trabajar y crear cosas nuevas, música nueva. Todos nosotros los que nos dedicamos a la industria estamos aprovechando este tiempo para cuando Dios quiera pase esto, salir a los escenarios y cantar toda nuestra música.



Actualmente lanzan el sencillo ‘Almas perdidas’, platíquenos de esto...



Almas perdidas es un corrido un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ya vez que el corrido la mayoría del tiempo habla de una persona o de un estilo de vida, pero este corrido habla de la reflexión, de las consecuencias que se viven en las calles, en drogas, en la cárcel; que a veces es fácil juzgar a esas personas pero sin saber uno las batallas internas que están luchando esas personas, y habla de las consecuencias de la vida.

El nuevo tema deja un mensaje de conciencia, ¿tienen claro seguir creando este tipo de canciones?



Tratamos de que la música que hacemos sea real, en primer lugar, y también del lado oscuro, se podría decir. Nosotros en las canciones queremos ser reales de lo bueno y de lo malo, para que la gente reflexione a través de las letras.





Además de este tema, ¿viene más música y sorpresas?



Sí, vienen muchas cosas nuevas, tenemos un disco ya completamente grabado, estamos lanzando varios cortes de ahí como sencillos; además este viernes lanzamos Pudiera haber sido peor. En octubre salen varios duetos con Lupillo Rivera, Juan Rivera y otro con grupo Codiciado, y para fin de año lanzamos completo el disco.

¿Cómo surge esta idea de formar Rancho y Barrio?



Sí, la historia va así: Juan Rivera, de la empresa que lidera Línea Músic, pues habla con Bobby en Estados Unidos, hacen un casting en Culiacán y posteriormente vienen para elegir a talentos. Yo ya tenía una plática previa con Juan Rivera sobre mi carrera como solista. Luego, ya que llegan a Culiacán, Bobby y Juan me enseñan la música de ambos, entonces me dice Juan: ‘escucha la música de Bobby, a lo mejor te gusta su música’. Entonces Bobby ya había hablado con él y como también es productor musical, entonces a Bobby le dice Juan: ‘si tú no quieres a Noé como artista, yo lo produzco a él’. Entonces empiezo a convivir con Bobby, me enseña su música, nos llevamos muy bien, lo traje a que conociera Culiacán, a que comiera unos mariscos de aquí, hicimos una bonita amistad, entonces nos plantearon una idea de Rancho y Barrio. También hicimos este grupo sin perder el estilo de los corridos que ya conocemos, y así surgió este grupo.