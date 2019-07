Raquel Bigorra confiesa que su único amigo es el Coque Muñiz

Raquel Bigorra dejó bien claro en una entrevista que su único amigo en el mundo del espectáculo sin duda alguna es el Coque Muñiz quien ha estado con ella en las buenas y las malas, pues la ha defendido de los chismes que se dicen de ella.

Y es que después de que Daniel Bisogno dijera que la cubana lo traicionara revelando cosas intimas de su vida para una famosa revista de espectáculos, él la defendió diciendo que sería una mujer incapaz de hacer ese tipo de acciones.

Un amigo que no tiene precio un amigo que demuestra todos los días que se para frente al escenario la familia que tiene la estrella que es en este país el señor Coque Muñiz...", dijo Raquel Bigorra al personaje de Rosa Concha.

Por si fuera poco la conductora también dio a conocer el gran consejo que le dio el cantante cuando se encontrara en problemas.

"Una estrella que un día me dio un consejo, hijole fijate que lo e aplicado a lo largo de muchos años él me dio un consejo muy bueno me dijo Raquel nunca hables mal de la gente, nunca hables mal de un artista 'ay pero porque le digo'..." dijo Raquel Bigorra.

Recordemos que Raquel ha tratado de estar alejada de la prensa debido a que no quiere hablar del polémico tema que ya tiene algunas semanas en el mundo de la farándula, y es que no solo Daniel despotricó en contra de ella sino la periodista Ana María Alvarado, quien tuvo problemas con la también actriz en el pasado.

Por su parte Coque Muñiz acudió a Ventaneando hace unos meses donde habló sobre la polémica de su amiga dejando en claro que no quiere meterse mucho en la batalla, pero que asegura que seria incapaz de haber filtrado información sobre la vida de los famosos.

"Yo respeto todo lo que la gente tenga que opinar pero voy a decirte algo personalmente abiertamente, conmigo Raquel Bigorra es una amiga que yo quiero mucho, todavía le tengo muchísimo amor, porque lo que yo recibí con ella de trabajo fue cosas buenas no quiero ponerme en el lugar de nadie, porque no soy ni perfecto ni soy una persona como para dar clases de moral...", dijo en una entrevista.

