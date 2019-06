Raquel Bigorra dice que la usaron como cortina de humo

La conductora de televisión Raquel Bigorra responde a señalamiento de que vendió información de Daniel Bisogno sobre su divorcio a una revista de espectáculos y dice que la usaron como "cortina de humo". Ya le tocará hablar y no se quedará callada, asegura.

En el programa de televisión "Ventaneando" dieron a conocer que supuestamente Raquel Bigorra vendió información muy personal de Daniel Bisogno a una revista, información que solamente ella y su esposo conocían, por tal motivo, la llamaron "traicionera".

Daniel Bisogno lamentó que Raquel Bigorra se haya atrevido a eso, y destacó que solamente ella y su esposo conocían lo relacionado a su proceso de divorcio con Cristina Riva Palacio, ambos padres de una niña. Lo lamentó mucho, porque aparte de amigos eran compadres.

A través de su cuenta de Twitter, Raquel Bigorra responde a los comentarios que desataron en su contra Pati Chapoy y Daniel Bisogno en "Ventaneando", este fin de semana.

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”, escribe Bigorra en Twitter.