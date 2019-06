Raquel Bigorra festeja su cumpleaños rodeada de escándalos

Raquel Bigorra festejó su cumpleaños número 45 rodeada de la polémica y es que la mujer está en el ojo del huracán luego de que Pati Chapoy confirmara la traición que la cubana le hizo a Daniel Bisogno filtrando información sobre su vida privada entre ellas su divorcio.

Tras darse a conocer la noticia Raquel Bigorra decidió cerrar su Twitter por los diversos ataques que recibió por parte de haters mientras que en Instagram compartió una foto por haber cumplido un año más de vida.

"A nada de cumplir 45 primaveras. Aquí ando, detenida un segundo en introspección total. La vida pasa muy rápido y la vivimos mirando hacia afuera cuando el mayor tesoro lo llevamos dentro. Lista para seguir evolucionando y aprendiendo nuevas herramientas y caminos para dar lo mejor de mi. #precumple" , escribió Raquel.

Por si fuera poco internautas aseguraron que Raquel fue encargada de vender varias exclusivas a una famosa revistas de espectáculos donde supuestamente balconeó a Ingrid Coronado, Atala Sarmiento e incluso a su amiga Michelle Vieth.

De acuerdo con varios medios Raquel se había encargado de difundir asuntos relacionados sobre el matrimonio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, mientras que en el caso de Atala se dijo que fue la conductora quien aviso a la revista de la visita de Sarmiento a una clínica de fertilidad.

Además la enemistad de Ingrid Coronado con Bigorra fue confirmada por el periodista Alex Kaffie quien reveló que la exconductora de Venga la Alegría no quiso acudir al programa Netas Divinas pues se dio cuenta que la también conductora acudiría por lo que rechazó su participación de la emisión de Unicable.

Recordemos que Daniel Bisogno han mantenido una buena relación desde hace varios años con Raquel Bigorra pero después de darse a conocer la traición al parecer el periodista de Ventaneando marcó su distancia con su también comadre.

Pati Chapoy confirma traición

Fue en Ventaneando donde la titular de Ventaneando le dijo a sus colegas quien filtró varios aspectos de la vida privada de Daniel Bisogno incluso decidieron defender a Atala Sarmiento quien fue atacada durante varios meses por sus excompañeros después de irse a las instalaciones de Televisa donde trabaja actualmente.

"Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera", dijo Pati en Ventaneando.