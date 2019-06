Raquel Bigorra niega haber vendido divorcio de Daniel Bisogno

Indignada y muy triste se dice Raquel Bigorra luego de que fuera señalada como la culpable del divorcio de Daniel Bisogno y su reciente video en el que se vio al conductor de Ventaneando besándose con otro hombre en un antro gay de la Zona Rosa de la Ciudad de México, así como también señalada de ser la culpable de haber vendida exclusivas de sus compañeros de trabajo, ya que aseguran la información que salía en los medios de comunicación, era dada por ella y presuntamente las vendía.

Este martes, Bigorra decidió hacer un Facebook Live, el cual fue borrado de su cuenta después, salió en su defensa aclaró e insistió, con una voz entrecortada, que ella no traicionó a su compadre Daniel Bisogno y que ella nunca vendió ninguna información a los medios de comunicación.

“Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar (Daniel Bisogno) que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, dijo Raquel Bigorra en su trasmisión en vivo.

Asimismo aclaró que ella no había salido a defenderse porque primeramente se trataron, como ella lo califica, de calumnias en su contra, cosa que no le tomó importancia, sin embargo cuando supo que venían de su amigo y compadre Daniel Bisogno ahí sí le dio importancia y es por ello que salió a aclarar la situación.

“Estoy siendo calumniada, difamada, leyendo los comentarios de le gente, me dicen 'oye por qué otras veces que dijeron y que te acusaron porque tú no saliste a defenderte. Realmente son personas que no son importantes para mi, para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mi. En este casi sí es importante para mí porque es una persona que yo quiero, que yo sí consideraba mi amigo”, explicó en la trasmisión.

Bigorra confesó que no pudo dormir ni comer debido a lo que pasó, y además condenó que no se hablaran las cosas y se tuviera que ventilar a los medios de comunicación para manchar su nombre.

"Estás perdiendo a una persona que tú amas y que tú quieres y que estás viendo que está diciendo algo que no es y por más que quiera pensar en la cabeza quién le pudo haber dado cuerda, se pudo haber creído una mentira, no se justifica y siento que el odio viene no sé de qué lugar pero no puede venir del corazón".