Raquel Bigorra traiciona a Daniel Bisogno; habla cosas de él

La actriz cubana radicada en México Raquel Bigorra y el periodista Daniel Bisogno serían muy amigos, pero tal amistad se vería dañada ahora porque ella habría vendido información sobre el supuesto divorcio de él, además hablaría cosas personales.

En distintos portales de noticias se informa que supuestamente Daniel Bisogno dijo que se siente traicionado porque se enteró que Raquel Bigorra vendió la noticia de que él enfrenta un proceso legal para separarse de Cristina Riva Palacio.

Durante la emisión de este día del programa "Ventaneando", Daniel lamentó que Raquel Bigorra lo haya traicionado.

Daniel dijo que la información de él que apareció en una revista de espectáculos, sólo la conocían Raquel y su esposo Alejandro Gavira.

El día de la separación estaban Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación. Al otro día Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de puto, pero no de tonto”, compartió Bisogno.