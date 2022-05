Raúl Araiza en posible romance con Manelyk González él responde

Un nuevo escándalo ha surgido en el programa Hoy, pues empezó a correr el rumor de un posible romance entre Raúl Araiza de 57 años de edad y Manelyk González de 33, causando gran revuelo, es por eso que le preguntaron al histrión si era verdad dicha relación con la guapa mujer.

"Perence tantito acabo de cortar, no haber yo siempre la seguí cuando vino aquí nos conocimos y me dijo a ver yo soy tu fan y le dije pues yo el tuyo desde Acapulco Shore, nombre se me hace una mujer muy guapa encantadora es un personaje igual que yo entonces me llevó muy bien hace una gran pareja con el Charly", dijo para el programa De Primera Mano.

Como era de esperarse, de inmediato le preguntaron a Manelyk González si era verdad sobre un posible romance con el conductor del programa Hoy y al parecer dicho chisme la tomó por sorpresa, pues no estaba para nada enterada de dicha información, por lo que contestó con su peculiar estilo.

Le gustó y no lo culpo obvio, soy encantadora que más te puedo decir. Sí, estoy soltera, pero no quiero compromiso y eso con mis compañeros de trabajo y eso incluye a todos, no sé, estoy emocionada por ese nuevo chisme, le voy a escribir ahorita mismo", dijo Manelyk González.

Para quienes no lo saben la reality star participa en la competencia, Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hace pareja con el también actor Carlos Speitzer, por lo que verlos juntos también llamó la atención, pues a sus seguidores se les ocurrió que serían una linda pareja si fueran novios.

Cabe mencionar que a los internautas no les agradaría del todo ver a la modelo con el también actor mexicano debido a la diferencia de edad, por lo que prefieren que cada quien busque otras perspectivas o que de plano se centren en su trabajo.

Por si fuera poco a Mane le ha ido muy bien en la televisión, pues la hemos visto en varios proyectos, como en La Casa de Los Famosos, donde quedó como en segundo lugar de la competencia.