Raúl Araiza habla a detalle de su operación de hernia y pone en su lugar a Álex Kaffie

Durante la emisión de este lunes del Programa Hoy, Raúl Araiza habló sobre la operación a la que se tuvo que someter en días pasados. Cabe mencionar que en su momento fue la productora Magda Rodríguez quien dio a conocer la noticia: "a todos los que están preguntando por la operación de Raúl Araiza, efectivamente, Raúl tenía una hernia, se operó. Está bien, está saludable, regresa el lunes, aquí va a estar. Les daremos todos los detalles de qué fue por lo qué pasó, por qué tuvo que operarse".

Esta mañana en compañía del médico a cargo de la cirugía que tuvo que hacerse, Raúl Araiza comentó: "yo tenía esta hernia umbilical, que tú me checaste y que yo ya tenía de tiempo atrás, pero tú dijiste la importancia de no dejar las bolitas, los hombres tenemos pudor, tenemos pena y tenemos todo el derecho a sentir bien y hacernos todo lo que nos dé autoestima".

Entonces yo te decía ya que me tienes dormido ¿qué arreglitos puedo tener? Pedí que me quitaras tantita grasa del pecho, que lo tenemos, me lo practicaste.

El doctor Andrés Bello manifestó que al llevarse a tiempo la cirugía de hernia umbilical, Raúl Araiza pudo reincorporarse tan pronto a su trabajo en el matutino Hoy. "Cuando los músculos de la pared abdominal por donde está el ombligo se abren un poquito pasa esa hernia, es muy común que lo tengan desde niños o nazcan con esas hernias y pueden desarrollarse también en la edad adulta. Por lo general se reducen solitas, pero luego se queda, puede empezar a complicarse y se vuelven urgencias médicas que hay que atender porque sí puede llegar a que parte del intestino se muera, que te tengas que operar o cortar parte del intestino. Una cirugía que puede ser de 20 minutos, muy sencilla y ambulatoria, se vuelve una cirugía muy complicada con unas secuelas".

Cabe mencionar que durante la ausencia de Raúl Araiza del programa matutino estelar de Televisa, el periodista Álex Kaffie aprovechó para correr el rumor de que el conductor de televisión, supuestamente había pedido unos días a la producción para someterse a una cirugía estética.

En su columna para El Heraldo de México, manifestó: "comencé a hacer pesquisas en cuanto me contaron lo de su cirugía. Y es que la versión, de radio pasillo, señala que la intervención quirúrgica que se realizó fue estética. 'Él aprovechó que estos días no va a estar a cuadro en Hoy para irse a estirar el cuello', afirma una persona. No me conformé con tener solo un lado de la moneda, por eso le envié WhatsApp a Raúl Araiza para preguntarle si era verdad lo de su cirugía estética. 'Me operaron una hernia umbilical que ya me estaba dando problemas, amigo', respondió. El actor y conductor niega que se haya tratado de un procedimiento de rejuvenecimiento. Por último, a esta hora él ya debió haber abandonado el hospital".

Ante esto, en la emisión de este mañana de Hoy, Martha Figueroa le dijo a Raúl Araiza: "te ves muy bien, yo leí que te habías operado todo, que el cuello, que la cara", a lo que el conductor de televisión respondió:

Ya ven que mi gordito Kaffie siempre quiere pegar pa' que lo lean, entonces pega y soba, pero yo lo quiero al rey del averno.

Asimismo Raúl Araiza le recomendó a Alex Kaffie someterse a una liposucción. "La importancia de las hernias que es la que a mí me quitaron, es que si se ahorca es emergencia inmediatamente, eso fue lo que me hice mi Kaffie”. El conductor de televisión señaló que tendría a un especialista en el tema que además "hace unas buenas liposucciones, que sí se las recomiendo a mi Kaffie, a él si lo puede ayudar".

