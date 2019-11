Raúl Araiza más delgado y feliz tras divorcio

Raúl Araiza está dando mucho de que hablar en redes sociales y es que después de su divorcio con Fernanda Rodríguez, el conductor se ha dedicado a cuidarse más pues ha compartido con sus fans actividades muy distintas que antes no realizaba.

Empecemos por su viaje de cumpleaños donde sus mejores amigos Mauricio Mancera, y Paul Stanley lo acompañaron causando controversia entre sus fans pues muchos aseguraron que la fiesta se descontrolaría, incluso Roxana Castellanos se unió a la fiesta.

Por otro lado internautas le han hecho saber al famoso 'negro', que se ve mucho más delgado pues hace unos días el presentador subió una foto en el gimnasio, donde se le ve con una figura más esbelta por lo que recibió varios comentarios haciendo referencia a su cuerpo.

"Adelgazaste un buen! @negroaraiza no se te ve vestido con traje. You look", "Pero al final del ejercicio te reconforta, dímelo a mi que ya fui a hacer ejercicio", "Tu puedes ,no es lo mismo estar solo que en soledad", le escribieron a Raúl en redes.

Por si fuera poco en más de una ocasión se ha dicho que las compañeras de Raúl, Galilea Montijo y Andrea Legarreta han estado a punto de divorciarse, pero de inmediato han desmentido la información, la más reciente fue Gali, quien se ausento varios días del matutino por problemas personales, pero no por algo marital como se comenzó a decir.

Cabe mencionar que hace unas semanas se comenzó a rumorar que Yanet García fue la causante de la separación de Araiza con su esposa, pero ellos solo se burlaron de dicho chisme, ya que son buenos compañeros de trabajo y lo han demostrado en reiteradas ocasiones en el programa Hoy.