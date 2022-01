Raúl Araiza tachado de irresponsable por andar en Acapulco según estando contagiado de Covid-19

Raúl Araiza de 57 años de edad hace unos días se ausentó del programa Hoy debido a que se contagió de Covid-19, es por eso que no se le ha visto, pero un video dejó en deuda si en verdad está enfermó o no, ya que se le vio a lado de Leonardo García disfrutando de las playas de Acapulco.

Aunque el conductor mexicano no ha dicho nada si se recuperó o no de Covid-19, fueron los internautas quienes lo tacharon de irresponsable y hasta de mentiroso, pues no entienden como se le ve de lo más despreocupado después de que se contagió del virus.

"Am es viejo el video ? Porqué según yo en negro tenía COVID ,no?", "Como voltea a verlo cuando dice positivo jajaja, por eso estamos como estamos con está gente que no se cuida y menos cuida a los demás", "Les vale madre por eso está el desmadre acá en México, gente irresponsable. Yo justo salí positiva el viernes btw con síntomas pésimos, y estaré 10 días aislada", escriben los internautas.

Para quienes no lo saben no es la primera vez que el también actor mexicano entra al ojo del huracán, pues en otras ocasiones se ha metido en escándalos relacionados con el programa Hoy como los roces que ha tenido con Andrea Legarreta en un juego y el cual se hizo viral, por lo que el presentador le pidió disculpas.

Recordemos que Raúl Araiza también está disfrutando al máximo de su amor, ya que mantiene una relación con la actriz Margarita Vega con quien se le ha visto muy bien acompañado en más de una ocasión, aunque también lo han criticado por la manera en que de inmediato encontró pareja después de haber terminado con la psicóloga María Amelia Aguilar.

Otra de las cosas que le han dicho infinidad de veces al histrión es que ahora que anda de novio se le ve mucho más joven, no solo por su manera de vestir, sino lo radiante que ha lucido su piel en los últimos meses.

Cabe mencionar que el famoso a pesar del hate que recibe también le reconocen que ha sido un padre muy responsable con sus dos hijas Camila y Roberta.

