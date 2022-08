Raúl Araiza vuelve a "Hoy", estuvo en una clínica de rehabilitación y culpa al poco amor de su papá

Desde el pasado mes de julio, el conductor de televisión Raúl "El Negro" Araiza, estuvo ausente del programa "Hoy", uno de los shows de mayor audiencia de Televisa. Muchos pensaban que el también actor de telenovelas se había tomado unas vacaciones, sin embargo, él mismo ha revelado que estuvo internado en una clínica de rehabilitación, debido a sus problemas de alcoholismo.

Raúl Araiza, de 57 años de edad y originario de la Ciudad de México, este lunes, regresó al matutino "Hoy", sincerándose con sus amigos y compañeros con respecto a la situación por la que ha estado atravesando. Contó que sintió la necesidad de volver a pedir ayuda, con respecto a sus problemas con el alcohol, al tener la sensación de ya no querer sufrir y estar buscando como adormecerla.

"Pedir ayuda, básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir, lo que no quieres es sentir, cómo no sientes, adormeciendo esos sentimientos, hay gente que se lo come, fuma, bebe, lo vomita, porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer (a la clínica de rehabilitación)".

El hijo de la actriz Norma Herrera, conmovió a sus amigos del matutino, al mencionar que aunque muchas veces se vea muy feliz, durante las transmisiones de "Hoy", en realidad, detrás de esa sonrisa hay un gran vacío y sufrimiento.

El chiste es no sentir, en mi caso, este trabajo aquí, tenemos diferentes temas emocionales, pero lo que tenemos que hacer aquí es dar una buena cara, siempre para nuestro público, explicando, dando y tapando lo que realmente tenemos.

De acuerdo con "El Negro" Araiza, su adicción al alcohol comenzó hace muchos años, debido al abandono de su padre y al poco amor que recibió de él, señalando que siempre lo comparaba con su hermano, el también actor Armando Araiza.

"El vacío que yo tenía, esa ausencia, es abandono de padre, la fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento de todo padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, mi padre fue hombre sin amor, yo viví todo esto sin amor".

Mencionó que durante su juventud, su padre lo envió a una escuela militar en Estados Unidos, donde permaneció cuatro años, "sin yo entender el exilio, porque mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano y no tiene la culpa el gordito". Ante todo esto, encontró un "refugio" en la bebida. "Yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije: 'de aquí soy', se volvió mi mejor amigo, me dio servicio".

Asimismo, Raúl Araiza resaltó que ante cualquier situación, se debe pedir ayudar: "si no quieres sufrir, pide ayuda a los profesionales, el chiste es no tragártelo porque un día va a explotar, yo entré a este lugar con apoyo de ustedes, pero había compañeros que entraron perdiendo todo".