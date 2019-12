Raúl Araiza y El Burro Van Rankin estuvieron a punto de morir

Los conductores de televisión Raúl Araiza y Jorge El Burro Van Rankin, quienes son amigos también, vivieron una experiencia difícil de olvidar y la cuentan en el programa de televisión Miembros al Aire. Un día estuvieron a punto de morir.

En un viaje que Raúl Araiza y “El Burro” Van Rankin hicieron a Acapulco, Guerrero, hace unos años atrás, en plan de vacaciones, relatan que estuvieron tomando alcohol y vivieron la peor experiencia de su vida.

Sí sentí que me cargaba el payaso. Ya pedos nos metimos al mar… yo no me acuerdo de nada hasta que me revolcó una ola y ya no toque el piso… Ahí fue cuando me espanté”, dice Raúl.