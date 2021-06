Raúl Araiza ya fue notificado por hacer promoción del Partido Verde en veda electoral

México.- Raúl Araiza forma parte de los artistas e influencers que se encuentran en el ojo del huracán por apoyar en redes sociales y hacer promoción al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en veda electoral.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citará a comparecer a los influencers que promovieron el voto a favor del PVEM en la pasada veda electoral.

Raúl Araiza confirmó que ya recibió una notificación por haber apoyado al PVEM, asegurando que se encuentra tranquilo.

El conductor dijo lo siguiente en una entrevista:

Claro que ya me llegó una notificación y está bien y la responderé

Destacó que él se encuentra tranquilo, ya que asegura que no cometió ningún delito.

De acuerdo con el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Raúl Araiza destacó que él lleva nueve años apoyando al PVEM y no recibió ninguna cantidad por el mensaje en su cuenta de Instagram.

Además se deslindó de sus compañeros y aseguró que desde hace carios años ha protagonizado varias campañas con el Partido Verde.

"Yo no quiero tocar el tema más allá de que hablo en un tono personal, repito lo mismo, ustedes lo han visto, yo llevo nueve años apoyando, ahí están las campañas (...) todo lo que yo llevo siendo militante del Verde, pero entro en una licuadora de personas", mencionó Raúl Araiza.

Explicó que le llegó una notificación y esta bien, le responderá a la INE o a la FGR.

El conductor de Hoy, dijo que se siente tranquilo, aunque reconoció que no fue el momento adecuado para promover al Partido Verde Ecologista de México.

Señaló que no es la primera vez que muestra su apoyo al Partido Verde, por lo que no dudo en volverlo a hacer y aseguró que en su caso no hubo ningún pago.

